經濟

香港地產

下一篇 上一篇

上半年中資斥36億掃工商舖 按年挫逾九成

【明報專訊】受到內地嚴格控制資本外流影響，內地資金投放於本港投資市場明顯不再活躍。據美聯工商舖資料研究部數據顯示，今年上半年工商舖大額成交中（即價值1億元或以上的買賣），涉及中資買家的交易只有36.3億元，佔工商舖大手成交金額僅約8%，同時，較去年上半年買賣403.2億元大跌逾九成，若與去年下半年的51億元比較，也下挫約29%。

佔工商舖大手成交額僅8%

資料顯示，分層寫字樓成為中資買家的主要目標，並以港島區甲廈為主，今年上半年相關買賣合共涉及逾22.7億元。美聯工商舖行政總裁黃漢成稱，自從中美貿易戰展開後，內地加強資本外流管制，令到中資財團入市個案大幅減少，而去年底更是股樓表現波動的時期，進一步影響投資市場氣氛，因而令中資入市近乎絕迹。此外，內地大力提倡發展大灣區，與香港相比，其他大灣區城市物業價格較廉宜，吸引部分內地資金轉至其他城市投資。

此外，仲量聯行發表的《香港地產市場觀察》報告指，經濟前景欠佳，上月甲級商廈新租出面積按月減少63%，但中環寫字樓市場近期錄得的甲廈租務成交，主要是新經濟企業在港開設新辦公室或作擴充之用，如澳洲共享工作間營運商Victory Offices在港設首個據點，承租了中環中心1.65萬方呎樓面。

仲量聯行：上月甲廈租出面積跌六成

仲量聯行研究部主管馬安平表示，整體寫字樓市場於上月錄得13.95萬方呎的負吸納量，因經濟前景不明朗，部分業主調低租金叫價，令整體寫字樓租金按月下跌0.3%。中環寫字樓平均呎租按月回落0.3%至130元，灣仔及銅鑼灣平均呎租按月跌0.7%至72.3元。仲量聯行九龍商業部主管鄧思勤稱，東九龍新落成的甲廈持續吸引尖沙嘴的租客遷入，租客希望趁租金較低，承租作業務擴充，如美國科研公司杜邦遷出尖沙嘴。鄧預計，尖沙嘴與九龍非核心區的寫字樓租金仍有差距。

上 / 下一篇新聞

證監申猶太大鱷等20被告「回水」 細價股正利上市炒高後挫九成 入稟告「搭棚」造市
證監申猶太大鱷等20被告「回水」 細價股正利上市炒高後挫九成 入稟告「搭棚」造市
中辰證券去年停業 與360HK同列被告
中辰證券去年停業 與360HK同列被告
證監曾多次勒令「回水」 實際效用有限
證監曾多次勒令「回水」 實際效用有限
港股成交僅600億 今年第二低
港股成交僅600億 今年第二低
45隻界內證今上市 輪商：合現市況
45隻界內證今上市 輪商：合現市況
中國債務GDP比首破300% 佔全球15% 國際金協：風險管理臨挑戰
中國債務GDP比首破300% 佔全球15% 國際金協：風險管理臨挑戰
上半年全國零售放緩 商務部提5特點
上半年全國零售放緩 商務部提5特點
ING：內地資本帳不開放 美減息無助擴寬鬆
ING：內地資本帳不開放 美減息無助擴寬鬆
金發局李律仁：未見走資情况
金發局李律仁：未見走資情况
興勝7.35億購迷你倉
興勝7.35億購迷你倉
晉商行國際配售超額 暗盤升3%
晉商行國際配售超額 暗盤升3%
台媒文章批中天「紅媒」 旺旺澄清：內地補助屬依法獎勵
台媒文章批中天「紅媒」 旺旺澄清：內地補助屬依法獎勵
受外圍拖累 美聯工商舖中期盈警
受外圍拖累 美聯工商舖中期盈警
美三大銀行警告減息削收入 中美貿談再現暗湧 標指失守3000點關
美三大銀行警告減息削收入 中美貿談再現暗湧 標指失守3000點關
G7主席國法財長：Libra推出條件未成熟
G7主席國法財長：Libra推出條件未成熟
打擊高通不利美國安 國防部要求暫緩反壟斷
打擊高通不利美國安 國防部要求暫緩反壟斷
富豪榜蓋茨再被爬頭 LVMH董事長奪第二位
富豪榜蓋茨再被爬頭 LVMH董事長奪第二位
張兆聰：巿場炒落後 綠葉製藥可吼
張兆聰：巿場炒落後 綠葉製藥可吼
梁志麟：等美議息 主要貨幣整固
梁志麟：等美議息 主要貨幣整固
盧志威：勿因美股破頂搏到盡
盧志威：勿因美股破頂搏到盡
李曉佳：新城市廣場公共空間去了哪裏？
李曉佳：新城市廣場公共空間去了哪裏？
技術取勝：敏實料25元沽壓較大
技術取勝：敏實料25元沽壓較大
小米深圳旗艦店 周末港客佔逾半
小米深圳旗艦店 周末港客佔逾半
安踏加入良好棉花協會 中資首家
安踏加入良好棉花協會 中資首家
劉思明：汽車股低殘 博反彈要慎選
劉思明：汽車股低殘 博反彈要慎選
周顯：百威亞太上巿觸礁 證港人不是水魚
周顯：百威亞太上巿觸礁 證港人不是水魚
湯文亮：示威活動 會拖冧豪宅？
湯文亮：示威活動 會拖冧豪宅？
官後代鄧小平外甥女5866萬沽蔚然 持貨7年帳面賺近千萬
官後代鄧小平外甥女5866萬沽蔚然 持貨7年帳面賺近千萬
瑰麗府邸複式月租達160萬 貴絕全港
瑰麗府邸複式月租達160萬 貴絕全港
MOUNT NICHOLSON 推最後兩洋房招標
MOUNT NICHOLSON 推最後兩洋房招標
內地生1.7萬合租花都廣場3房
內地生1.7萬合租花都廣場3房
「赤柱股神」張程光：社會動盪或掀沽樓潮
「赤柱股神」張程光：社會動盪或掀沽樓潮
港股只買鐵塔舜宇港交所
港股只買鐵塔舜宇港交所