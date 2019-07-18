上半年中資斥36億掃工商舖 按年挫逾九成

佔工商舖大手成交額僅8%

資料顯示，分層寫字樓成為中資買家的主要目標，並以港島區甲廈為主，今年上半年相關買賣合共涉及逾22.7億元。美聯工商舖行政總裁黃漢成稱，自從中美貿易戰展開後，內地加強資本外流管制，令到中資財團入市個案大幅減少，而去年底更是股樓表現波動的時期，進一步影響投資市場氣氛，因而令中資入市近乎絕迹。此外，內地大力提倡發展大灣區，與香港相比，其他大灣區城市物業價格較廉宜，吸引部分內地資金轉至其他城市投資。

此外，仲量聯行發表的《香港地產市場觀察》報告指，經濟前景欠佳，上月甲級商廈新租出面積按月減少63%，但中環寫字樓市場近期錄得的甲廈租務成交，主要是新經濟企業在港開設新辦公室或作擴充之用，如澳洲共享工作間營運商Victory Offices在港設首個據點，承租了中環中心1.65萬方呎樓面。

仲量聯行：上月甲廈租出面積跌六成

仲量聯行研究部主管馬安平表示，整體寫字樓市場於上月錄得13.95萬方呎的負吸納量，因經濟前景不明朗，部分業主調低租金叫價，令整體寫字樓租金按月下跌0.3%。中環寫字樓平均呎租按月回落0.3%至130元，灣仔及銅鑼灣平均呎租按月跌0.7%至72.3元。仲量聯行九龍商業部主管鄧思勤稱，東九龍新落成的甲廈持續吸引尖沙嘴的租客遷入，租客希望趁租金較低，承租作業務擴充，如美國科研公司杜邦遷出尖沙嘴。鄧預計，尖沙嘴與九龍非核心區的寫字樓租金仍有差距。