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官後代鄧小平外甥女5866萬沽蔚然 持貨7年帳面賺近千萬

【明報專訊】近月社會動盪，雖然仍有不少買家勇於以高價入市，但亦有多位名人、包括官後代或建制派人士先後沽貨離場，其中已故中國領導人鄧小平的外甥女栗小兵，以及其丈夫俞一平，上月便以5688萬元售出西半山蔚然一個單位。全國人大代表、觀塘區議會主席陳振彬，則以2250萬元售出已持有21年的灣仔會景閣單位。

明報記者 林尚民

土地註冊處資料顯示，西半山蔚然中層B室，上月以5866萬元沽出，單位實用1589方呎，實呎36,916元。資料顯示，單位由栗小兵及俞一平於2012年透過公司名義以4877萬元購入，持貨7年後現帳面獲利989萬元，賺幅約兩成。翻查過去資料，栗小兵及俞一平近年沽貨紀錄，包括2017年以約2255萬元沽出的東涌海珀名邸一幢洋房，持貨6年，當時帳面僅升值5萬元，扣除厘印費及佣金等後，實際損手料約110萬元。

人代陳振彬2250萬沽會景閣

另外全國人大代表、觀塘區議會主席陳振彬，他與一名陳姓女子於1998年以公司名義斥770萬元購入的灣仔會景閣一個中層01室，最新以2250萬元售出，單位實用748方呎，實呎30,080元，陳振彬等人持貨21年後帳面獲利1480萬元，賺幅1.9倍。

此外，土地註冊處資料亦顯示，九龍站凱旋門觀星閣低層H室3房單位，本月初以3700萬元售出，單位實用961方呎，實呎約3.85萬元，單位原業主為唐耀年，與唐英年家族成員同名，料為同一人，而唐耀年於2016年4月以2060萬元入市，持貨3年多，額印鬆綁不久，現帳面獲利1640萬元，賺幅近八成。

唐英年家族成員3700萬沽凱旋門

事實上，近期多位名人先後沽貨，如賭王何鴻燊二太藍瓊纓，本月初以5798萬元沽出東半山玫瑰新邨B座高層2室，實用2090方呎，實呎27741元。資料顯示，藍瓊纓早於1971年以18萬元購入，持貨48年，帳面獲利5780萬元，賺幅321倍。華置（0127）前主席「大劉」劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻等，亦以1.13億元沽出淺水灣保華大廈B座複式戶，單位實用2578方呎，實呎43,832元，呎價更創屋苑新高紀錄。

另外，過去屢錄二手蝕讓的西貢溱喬，一間實用2057方呎單號屋，早前以3250萬元易手，實呎15,799元。單位原由迪軒投資有限公司持有，公司董事為恒生兆保印務（3626）主席兼行政總裁馮文偉等，馮氏等人2007年3470萬元一手買入，持貨12年帳蝕220萬元，連同使費料實蝕超過380萬元。

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