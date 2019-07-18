湯文亮：示威活動 會拖冧豪宅？

資金進進出出 正常商業活動

外電報道資金撤離香港是一個不能否認的事實，不過這亦證明在香港資金可以自由出入，在最近9日，香港銀行同業拆息連續下跌，一個月由最高峰的2.6厘跌至1.8厘，這證明不少資金離開之後又再進入香港，所以拆息才會下跌。事實上，資金進進出出是正常商業活動，有錢人擔心局勢變壞而將部分資金撤離亦合情合理，但他們並沒有賣樓；沒有迫切性賣樓，樓價又怎會下跌？發外電的人可能不明白這件事，見到有資金離開香港，就假定那些資金由賣樓所得，多了富裕人士賣樓，豪宅冧價亦是合乎常理解釋。

香港政府做了一件事穩定樓價，就是限制銀行對樓宇的按揭貸款，樓價愈高，借得愈少，換句話說，差不多所有豪宅如果不是Full Paid ，其他都會採用低成數按揭，借錢不多，便沒有迫切性賣樓，樓價就不會大冧，除非《逃犯條例》修訂通過，不少豪宅業主擔心國家要求他們解釋買樓資金來源，倒不如將豪宅賣走，將資金轉離香港為上策，現在條例不獲通過，他們沒有賣樓的必要，即使有一些示威活動，在他們來說閒事一件，在沙田新城市廣場一役中，示威者大傷元氣，估計示威活動亦進入了尾聲，他們更加不會賣樓。

官員頻頻露底 樓價難壓

近日示威活動不但阻止了《逃犯條例》修訂通過，亦令到政府知道以後施政困難，明日大嶼填海計劃將會困難重重，所以早幾日發展局長黃偉綸話不會輕易放棄，佢唔講大家都唔知道政府有意放棄。有時候我也不明白，官員們經常將那些機密公諸於世，好似以前的運輸及房屋局前局長鄭汝樺話搵地起樓如遠水救近火，即是話畀大家知政府冇地，樓價又怎會唔升？今次話不會輕易放棄即是放棄，沒有明日大嶼這個糧倉，樓價想唔升都唔得，又點會大冧？不過，近日經濟政治環境都不甚理想，樓價適當回調亦是合理的。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]