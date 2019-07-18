劉思明：汽車股低殘 博反彈要慎選

恒指昨低開後最多跌242點、低見28,377點回升，收市前幾乎完全收復失地，收報28,593點，跌26點或0.09%；國指跌0.16%。大市成交600億元，低於60天平均三成。據《明報》港股數據庫，升跌比率44比56，升逾3%佔上升股份半成多，跌逾3%佔不足半成；陽燭對陰燭為55比45，大市牛皮偏淡。近3日升跌比呈六四或四六開，大市缺乏明顯方向。

30行業近六成股份下跌

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，有近六成下跌，原材料跌0.9%表現已是最差；上升行業中，汽車相關、醫藥保健分別升1.22%、0.91%，各有八成及七成股份上升，表現最佳，反映市况疲乏。

內地6月份的消費零售較市場預期理想，汽車增長尤其強勁，利好相關股份的炒作持續。

華晨（1114）、吉利（0175）昨分別再升5%及3%，跑贏一眾同業。不過，6月份汽車增長主要是內地排放標準提高，經銷商促銷去庫存帶動，而踏入7月銷售已轉弱，基本面依然較為波動。

廣汽短線有望在8至9元上落

不過，高端汽車市場預計將整體行業更具抗禦力，華晨的表現亦明顯強勢，5月低位回升至今，已逼近4月高位；其次，比亞迪股份（1211）、長城汽車（2333）走勢相較穩定。吉利月初下試今年低位回升，走勢疲弱，若追落後寧願吼5、6月已築起小型雙底的廣汽（2238），該股日前調整考驗7.8元回升，短線有望在8至9元上落。

豪華及中高端車市看俏，汽車經銷商中升（0881）、永達（3669）可留意。股價方面，中升、永達5月低位回升，至今表現相若，惟前者業務更具規模，盈利能力較強，加上成交相對活躍，較為可取。

敏實宜候低吸納

短線而言，汽車零部件商敏實（0425）上升動力最強，低位形成一浪高於一浪走勢（詳看《技術取勝》）。敏實海外業務的擴張，有望抵消中國業務放緩，現價相當於預測市盈率約12.6倍，逼近今年波幅高位，已反映內地汽車市場回穩的因素，或要限制短期升幅，宜候低吸納。

[劉思明 數據尋寶]