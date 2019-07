名句牆供「米粉」打卡

「Are You OK?」來源要追溯到2015年4月,當時雷軍喺印度主持小米4i發布會,仲宣布向在場所有人送上小米手環時,引起全場歡呼,但雷軍多次以英文回應「Are You OK?」,其英文能力引起熱議,有網民甚至製作相關二次創作歌曲,更被瘋狂轉載。之後「Are You OK?」仲成為小米同粉絲常用嘅互動橋段,𠵱家好多人會嚟呢間小米之家同「Are You OK?」影相打卡!

