張兆聰：巿場炒落後 綠葉製藥可吼

今年五窮六未絕，七翻身也大打折扣。重磅藍籌股、強勢股累積升幅不少，反映了樂觀前景，而近期不少利好因素如聯儲局放鴿、中美重啟談判都已兌現，全球第2季至今的經濟數據也不佳，反而股市仍在高位，每次有消息都會引發一些拋售獲利。但就算面對特朗普的「嘴炮」，中港股市也只是震一震便回穩，感覺上市底不俗。重磅股友邦（1299）高位動力減弱甚至出現阻力，但也大致拒絕回落，騰訊（0700）近期傳出尋求提高遊戲分成後股價亦見強勢。

汽車股回勇 內房股表現強

近日的奇怪現象是弱勢股顯著回勇，汽車股連續兩日大升，吉利（0175）昨再升3%，華晨（1114）再升4.8%，股價全線強勢反彈，自然會令人憧憬有利好政策、盈喜跟尾；但筆者覺得只是現在交投淡靜又缺乏焦點，當市場出現異動就有資金跟進，形成升又急跌又快，未必是有利好跟尾或轉勢。內房股表現亦強，近期中小型股份表現較突出，但昨日輪到大落後的恒大（3333）發力急升6.4％，奧園（3883）和龍光（3380）分別升3.4及2.5%。

醫藥股日前因「4+7」集中採購新政未有增加藥品種類而大升，過去兩日持續回吐，但未來數年有大量研發藥品應市的中生製藥（1177）和三生製藥（1530）相對抗跌，仍可趁低吸納。行業也出現少許炒落後的情况，緣葉製藥可留意。集團日前公布，旗下主要用於治療阿爾茨海默病的利斯的明單日透皮貼劑已獲德國批准商業化，集團還有多個中樞神經產品線的在研產品，同步開發中國及海外市場。綠葉予市場感覺一直是研發方面較弱，現在情况有變或可獲重估。走勢上，綠葉在過去大半年兩次下試5元關口均見支持，中長期底部已確立。過去兩個月在5.4元至6元區間上落，今早出現向上突破，可待股價回調時小注收集。

炒弱勢半新股 光大水務可博

另一個可留意的是弱勢半新股。近期不少半新股都發力，例如新東方在線（1797）上市後表現一般，勉強維持在招股價之上，但5、6月開始持續創出新低，近日趁炒作弱勢股的潮流，一口氣由7.6元水平爆升至11元。東方教育（0667）上市後表現算不錯，但升勢有點拉牛上樹的感覺，但上周起也脫胎換骨，由11元水平到昨日抽升至13.46元，6日累升逾20％。昨日輪到乏人問津的太興（6811），由低位急彈近8％。但要數大落後，光大水務（1857）較太興有過之而無不及，招股價2.99元，最低見1.88元，跌幅高達37％，以昨日收報2.04元計也潛水近32％。這種炒落後的潮流不用太在意基本因素，唯買賣一定要快速，有賺就要離場。

[張兆聰 還看今朝]