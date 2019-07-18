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經濟
2019年7月18日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
證監申猶太大鱷等20被告「回水」 細價股正利上市炒高後挫九成 入稟告「搭棚」造市
中辰證券去年停業 與360HK同列被告
證監曾多次勒令「回水」 實際效用有限
港股成交僅600億 今年第二低
45隻界內證今上市 輪商：合現市況
中國債務GDP比首破300% 佔全球15% 國際金協：風險管理臨挑戰
上半年全國零售放緩 商務部提5特點
ING：內地資本帳不開放 美減息無助擴寬鬆
金發局李律仁：未見走資情况
興勝7.35億購迷你倉
晉商行國際配售超額 暗盤升3%
台媒文章批中天「紅媒」 旺旺澄清：內地補助屬依法獎勵
受外圍拖累 美聯工商舖中期盈警
美三大銀行警告減息削收入 中美貿談再現暗湧 標指失守3000點關
G7主席國法財長：Libra推出條件未成熟
打擊高通不利美國安 國防部要求暫緩反壟斷
富豪榜蓋茨再被爬頭 LVMH董事長奪第二位
張兆聰：巿場炒落後 綠葉製藥可吼
梁志麟：等美議息 主要貨幣整固
盧志威：勿因美股破頂搏到盡
李曉佳：新城市廣場公共空間去了哪裏？
技術取勝：敏實料25元沽壓較大
小米深圳旗艦店 周末港客佔逾半
安踏加入良好棉花協會 中資首家
劉思明：汽車股低殘 博反彈要慎選
周顯：百威亞太上巿觸礁 證港人不是水魚
湯文亮：示威活動 會拖冧豪宅？
官後代鄧小平外甥女5866萬沽蔚然 持貨7年帳面賺近千萬
上半年中資斥36億掃工商舖 按年挫逾九成
瑰麗府邸複式月租達160萬 貴絕全港
MOUNT NICHOLSON 推最後兩洋房招標
內地生1.7萬合租花都廣場3房
「赤柱股神」張程光：社會動盪或掀沽樓潮
港股只買鐵塔舜宇港交所
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技術取勝：敏實料25元沽壓較大
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【明報專訊】創維向上阻力重重（圖）
周大福初步8.1元有支持（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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證監申猶太大鱷等20被告「回水」 細價股正利上市炒高後挫九成 入稟告「搭棚」造市
中辰證券去年停業 與360HK同列被告
證監曾多次勒令「回水」 實際效用有限
港股成交僅600億 今年第二低
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