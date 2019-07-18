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盧志威 美股搏擊

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盧志威：勿因美股破頂搏到盡

【明報專訊】德銀宣布結束股票和投行業務之後，最為人擔心是衍生工具業務如何平倉，因為德銀於過去10年非常進取，為很多對冲基金提供衍生工具業務，市場關心德銀如何退出，又會帶來什麼機會，因為德銀關門如同指數基金侷買侷沽，交易對手一定想挾倉，取得最有利的價格，所以最終如何平倉，相信是一大考驗。

不過，將德銀跟雷曼相比，又太過嚴重，當年雷曼倒閉引發的交易對手風險，是可能面對本金都拿不回的問題，由於各國政府見過鬼都怕黑，一定不會對銀行再次見死不救，所以風險能夠控制，大家毋須過分恐慌。

成交波幅均低 業績期股市惡搞

反之，最近環球股市成交量、波幅偏低，會令股市更難操作。6月底G20傳出中美重啟貿易談判的利好消息，不過市場很快就消化，重新回到淡靜的市况，聯儲局主席鮑威爾發言後，債息不跌反升，都顯示市場對聯儲局的減息預期降溫，而避險資產如黃金，亦開始有壓力。筆者相信炒減息已經走到尾聲，不應該再將減息視為必然。

自從銀行股公布業績之後，美股正式進入業績期，暫時看業績好壞參半，就算不減息，只是維持在現水平，銀行要賺息差比以往困難，長期來說不會值博，還要面對互聯網企業入侵，利潤空間長期被擠壓，所以買入的價值不高。

至於科網股，大部分都在高位，一定要有業績支持才能繼續上升，亦要繼續買大不買小，集中火力在大市值科網股，因為第二季經濟環境甚差，分析員看漏眼隨時會大跌眼鏡。筆者覺得以目前的宏觀環境、估值，不應該大注買股票，就算剛剛破頂，傳統技術上形態向好，也不應該太搏。

[盧志威 美股搏擊]

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