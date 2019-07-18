梁志麟：等美議息 主要貨幣整固

澳洲今早將公布6月份就業數據，雖然市場預期失業率將維持於5.2%，但職位增長將由4.2萬份跌至9000份，估計就業市場走弱將持續一段時間，並限制澳元再升的空間。技術上澳元料受制於200天線0.7090水平，後市於0.6910至0.7090上落。紐元於0.6570急彈，但預期升穿0.6780的機會不大。

美元兌加元已跌穿月初低位1.3040，始終當地基本面暫時平穩，減息壓力較其他國家低，將利好加元後市，美元兌加元可反覆下試1.29水平。

觀望央行議息 歐元未見明顯方向

英國今日公布6月份零售數據，市場預期按年增長由2.3%加快至2.6%，可紓緩對經濟衰退的憂慮。技術上英鎊處於下降通道內，後市於1.2340至1.2580上落。美元兌瑞郎則於0.9770至0.9950上落。歐元未見明顯方向，似乎市場正等待央行下周的議息會議，留意即將離任的總裁德拉吉會否暗示減息或重推量寬的時間表，暫時歐元於1.1150至1.1350上落。

日本今早將公布6月份貿易數據，市場預期出口按年跌幅由之前7.8%收窄至5.4%，料可反映區內經濟狀况。雖然美元兌日圓回落，未能收高於50天線，但始終投資氣氛平穩及美元缺乏方向，料美元兌日圓跌穿上月低位106.80的機會不大，短線於107至109上落。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]