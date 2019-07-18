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打擊高通不利美國安 國防部要求暫緩反壟斷

【明報專訊】美國司法部聯同國防部和能源部，要求聯邦上訴法院暫緩執行對美國晶片巨擘高通（Qualcomm）的反壟斷裁決。美國國防部向法院指出，高通有可靠的供應鏈，在創新技術方面佔主導地位，在5G領域更有無可取代的關鍵角色。美國國防部認為，任何措施若影響到高通的領先地位、投資研發能力和競爭力，都可能損害美國國家安全。美國能源部則表示，政府的任務是確保核能安全，而要保護美國的能源和核設施，有賴安全和先進的無線通訊技術，而高通正是4G和5G晶片的主要美國供應商。

歐盟對亞馬遜反壟斷調查

高通5月在聯邦貿易委員會（FTC）提出的反壟斷訴訟案中敗訴。美國聯邦地方法院法官高蘭惠（Lucy Koh）裁定，高通濫用行業優勢，索取過高授權費用，違反壟斷法，下令高通與客戶就專利許可協議重新談判。高通一直爭取於上訴期間暫停執行判決，但遭法官拒絕。

此外， 歐盟委員會競爭事務專員韋斯塔格爾（Margrethe Vestager）就亞馬遜涉嫌濫用其電商平台的第三方賣家銷售數據，正式展開反壟斷調查。歐盟委員會表示，亞馬遜似乎利用了其平台的賣家交易及產品等敏感數據，可能令亞馬遜享有不公平的優勢，或違反歐盟的反壟斷法。亞馬遜稱，將全面配合歐盟的調查。在歐盟展開調查前，亞馬遜才剛與德國和奧地利政府達成和解協議，同意透過改變與第三方賣家的服務協議，換取結束反壟斷調查。

（綜合報道）

[國際金融]

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