打擊高通不利美國安 國防部要求暫緩反壟斷

歐盟對亞馬遜反壟斷調查

高通5月在聯邦貿易委員會（FTC）提出的反壟斷訴訟案中敗訴。美國聯邦地方法院法官高蘭惠（Lucy Koh）裁定，高通濫用行業優勢，索取過高授權費用，違反壟斷法，下令高通與客戶就專利許可協議重新談判。高通一直爭取於上訴期間暫停執行判決，但遭法官拒絕。

此外， 歐盟委員會競爭事務專員韋斯塔格爾（Margrethe Vestager）就亞馬遜涉嫌濫用其電商平台的第三方賣家銷售數據，正式展開反壟斷調查。歐盟委員會表示，亞馬遜似乎利用了其平台的賣家交易及產品等敏感數據，可能令亞馬遜享有不公平的優勢，或違反歐盟的反壟斷法。亞馬遜稱，將全面配合歐盟的調查。在歐盟展開調查前，亞馬遜才剛與德國和奧地利政府達成和解協議，同意透過改變與第三方賣家的服務協議，換取結束反壟斷調查。

（綜合報道）

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