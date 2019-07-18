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G7主席國法財長：Libra推出條件未成熟

【明報專訊】繼美國總統特朗普、聯儲局主席鮑威爾及美國參議院向facebook（fb）的加密貨幣Libra（天秤）項目施壓後，七國集團（G7）輪任主席國法國的財長勒梅爾（Bruno Le Maire）昨亦在G7財長會議前表明，目前尚未有成熟的條件讓fb推出Libra。他說，不能接受任何兌換幣跟主權貨幣一樣有同樣的權力和作用，Libra需要監管，當中涉及fb的大量承諾和義務，fb目前尚未滿足這些條件。多國政府及監管機構憂慮科技巨企僭越了政府的權力，傾向加強規管。Libra面臨障礙，比特幣價格亦由一周前的1.3萬美元高位回落三分之一，跌至9000美元水平。

控加密幣風險 列G7財長優先議程

勒梅爾稱，如何控制Libra等加密貨幣的風險，是今次G7財長會議的優先議程。他說，G7必須對這問題保持警覺，「我們的紅線是Libra絕不能成為一種主權貨幣」。法國政府已要求歐洲央行執委會成員Benoit Coeure成立G7工作組，調查Libra等加密貨幣。

促G7就全球最低稅率達協議

勒梅爾又敦促G7就全球最低公司稅率的原則達成協議，以爭取明年底前在經合組織（OECD）完成協商。但知情人士稱，英國和加拿大今年處於政府換屆時刻，不願作出承諾，日本則反應冷淡。美國本身接受向所有企業徵收最低稅率的想法，但反對稅項針對科技巨頭，恐其不公平地瞄準主導科網市場的美國企業。法國本月通過法案，決定向大型科網企業在法國賺取的收入，加徵3%的數碼服務稅。美國已表明將啟動「301調查」，檢討法國是否針對美國企業。此外，國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德已正式辭職，為接任下屆歐洲央行行長鋪路。

（綜合報道）

[國際金融]

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