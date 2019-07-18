美三大銀行警告減息削收入 中美貿談再現暗湧 標指失守3000點關

【明報專訊】受消費業務帶動，以資產計美國第二大銀行美銀次季利潤按年增逾8%至73.5億美元。消費業務同樣提振了摩通、富國和花旗的季度利潤，反觀缺少大型消費者業務的高盛是唯一季度利潤低於去年同期的美國大行。不過美銀警告，聯儲局下調利率在即，將導致銀行利潤的主要引擎陷入停滯。富國和摩通也警告，利率下降將影響淨利息收入。投資者憂慮中美貿易談判短期難望取得進展，美股早段微跌，標普500指數失守3000點關口。
國際貨幣基金組織（IMF）發表報告，稱根據近期經濟狀况，美元被高估6%至12%，而歐元、日圓和人民幣的價值則大致符合基本面。
IMF：美元被高估6%至12%
不過IMF的模型顯示，由於政策的不確定性，人民幣與其合理價值的背離幅度，在低估11.5%至高估8.5%之間。IMF對美元估值過高的評估，某程度支持了美國總統特朗普的部分觀點，即致美元過強影響美國出口，可能促使其採取更多行動，應對其聲稱的不公平貿易做法。
美銀在第二季限制了客戶的存款利率上調。美銀在此期間向美國計息存款支付0.77厘的利率，而首季為0.73厘。淨利息收入（銀行從貸款或投資獲得的利息，與支付給存款人的利息差距）較去年同期增長3％。美銀上季借出的金額按年增長3％，而存款則增長5％。不過美銀昨警告，若聯儲局在今年底前減息兩次，今年美銀的淨利息收入增長，可能由去年的6％放緩至只有1％。
美銀表示，長、短期利率近期下降，對銀行帶來3種傷害。銀行持有的「浮動利率」資產收益率會降低，而新購入的債券收益減少，損害銀行投資組合的回報。與此同時，抵押貸款客戶可能會以較低的利率進行再融資。
乏消費業務 高盛季績大行最差
不過《華爾街日報》指出，美國消費者正利用低利率進行消費和借款，提振了那些擁有大規模消費者業務的銀行，而缺乏此類業務的銀行則表現落後。失業率維持低位、工資上漲，加上聯儲局的鴿派取態，促使消費者增加支出和借款。摩通、富國和花旗第二季的房貸發放量都有所增長。但市場對聯儲局的減息預期，令摩通將今年淨貸款利潤的預期，由580億美元下調至約575億美元。摩通的淨利息收益率由第一財季的2.57%降至2.49%。富國這一指標由2.91%降至2.82%。
聯儲局主席鮑威爾周二重申，關注到其他央行的措施對美國政策的影響，並重申可能影響全球經濟前景的「不確定因素」增加，聯儲局將採取「適當」行動維持美國經濟擴張，再次暗示本月底可能減息。今年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯主張今年減息兩次。