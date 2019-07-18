美三大銀行警告減息削收入 中美貿談再現暗湧 標指失守3000點關

國際貨幣基金組織（IMF）發表報告，稱根據近期經濟狀况，美元被高估6%至12%，而歐元、日圓和人民幣的價值則大致符合基本面。

IMF：美元被高估6%至12%

不過IMF的模型顯示，由於政策的不確定性，人民幣與其合理價值的背離幅度，在低估11.5%至高估8.5%之間。IMF對美元估值過高的評估，某程度支持了美國總統特朗普的部分觀點，即致美元過強影響美國出口，可能促使其採取更多行動，應對其聲稱的不公平貿易做法。

美銀在第二季限制了客戶的存款利率上調。美銀在此期間向美國計息存款支付0.77厘的利率，而首季為0.73厘。淨利息收入（銀行從貸款或投資獲得的利息，與支付給存款人的利息差距）較去年同期增長3％。美銀上季借出的金額按年增長3％，而存款則增長5％。不過美銀昨警告，若聯儲局在今年底前減息兩次，今年美銀的淨利息收入增長，可能由去年的6％放緩至只有1％。

美銀表示，長、短期利率近期下降，對銀行帶來3種傷害。銀行持有的「浮動利率」資產收益率會降低，而新購入的債券收益減少，損害銀行投資組合的回報。與此同時，抵押貸款客戶可能會以較低的利率進行再融資。

乏消費業務 高盛季績大行最差

不過《華爾街日報》指出，美國消費者正利用低利率進行消費和借款，提振了那些擁有大規模消費者業務的銀行，而缺乏此類業務的銀行則表現落後。失業率維持低位、工資上漲，加上聯儲局的鴿派取態，促使消費者增加支出和借款。摩通、富國和花旗第二季的房貸發放量都有所增長。但市場對聯儲局的減息預期，令摩通將今年淨貸款利潤的預期，由580億美元下調至約575億美元。摩通的淨利息收益率由第一財季的2.57%降至2.49%。富國這一指標由2.91%降至2.82%。

聯儲局主席鮑威爾周二重申，關注到其他央行的措施對美國政策的影響，並重申可能影響全球經濟前景的「不確定因素」增加，聯儲局將採取「適當」行動維持美國經濟擴張，再次暗示本月底可能減息。今年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯主張今年減息兩次。

（綜合報道）

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