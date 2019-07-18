台媒文章批中天「紅媒」 旺旺澄清：內地補助屬依法獎勵

明報記者 葉子晴

公告中所提及的文章為台灣媒體《新頭殼newtalk》於本月15日，訪問台灣民進黨秘書長羅文嘉所作、題為〈羅文嘉痛批：中天就是紅媒 你拿了北京多少錢要誠實申報〉的報道。羅文嘉當時主要批評台灣旺中媒體集團（其母企為旺旺）及中天電視台接受中國資助，利用媒體言論自由，破壞台灣民主制度，但文章內忽然提到「對於旺旺接受中國補助，羅文嘉說，從旺旺的財報就可以看得到」。旺旺昨日回應指，上述指控是有政治動機的，意在嚴重損害旺旺聲譽及股東利益，並誤導投資公眾。

指控具政治動機 誤導公眾

旺旺特意在公告內表明，公告乃由審核及風險管理委員會作出。審核及風險管理委員會澄清及強調，誠如集團年報所披露，其從各政府機構收到政府補助金。該等政府補助金為獎勵其在內地若干附屬公司而依法授予集團。其授予僅依據客觀標準，如集團的投資及表現。該等政府補助金的授予概無與包括中天的任何集團外第三方活動相關。

政府補助金與中天無關

旺旺又表示，該等財務報表透明、真實及公平地反應出財務狀况。故此，有關公司從額外財政補貼獲益的指控無異於質疑審核及風險管理委員會的工作及本公司財務報表的準確性，並強烈譴責文章內的指控所載錯誤及惡意信息之惡行，旺旺及其董事保留採取法律行動的所有權利。

報表經核數師嚴格審查

旺旺同時在公告中指出，旺旺作為一家上市公司，定會採取最優措施，以及遵守所有與其財務報告有關的法律法規和最高職業準則。集團的財務報表經審核及風險管理委員會嚴格審查，並獲得核數師「無保留」的意見。