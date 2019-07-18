興勝7.35億購迷你倉

今次興勝創建收購的物業包括柴灣美利倉大廈、柴灣中心工業大廈四樓A單位第1部分、四樓A單位第2部分，包括其附屬天台及地下12號停車位；觀塘工業中心三座一樓N-3單位以及地下R4、R5及R6號樓梯、四座一樓Q-4單位及其附屬天台；觀塘工業中心地下55號及56號車位。

賣方黑石2015年購迷你倉公司Minico

翻查資料，今次賣家為美資基金黑石（Blackstone），黑石在2015年以4.2億元（約5400萬美元）收購了迷你倉公司Minico。而據美利倉迷你倉官網顯示，該公司在2002年開業，前名為「MiniCo Self Storage」，至2015年改名為 「MiniBox Self Storage」。

事實上，近年興勝創建頻頻換貨，包括在本周一（15日）以4.2億元出售了西環高街111號One Eleven；在今年三月又斥資4.89億元收購觀塘大業街1號全幢工廈，以及去年八月則以12.53億元售新蒲崗美華工廠大廈全幢等。