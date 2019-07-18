經濟
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金發局李律仁：未見走資情况

【明報專訊】近期港府修訂《逃犯條例》引發社會爭議，部分金融界人士擔憂出現走資現象，金融發展局主席李律仁表示，與業界人士有溝通，同時掌握確實數據，指香港並無走資情况出現。他指相信香港金融市場的基礎，不擔心近期事件造成影響。被問及近期進行推廣工作時，是否有外國投資者表示憂慮，李律仁指暫時未有見到，但近期國際上更多人希望了解香港情况，若爭議延續，或會令國際投資者產生觀望態度，未有之前進取。

若社會爭議持續 國際投資者觀望

李律仁指，以自己多年擔任律師經驗而言，認為評價一個國家的法治最「深厚」的層面，是視乎其對產權及商業活動的法律保障，及對人與人之間來往活動的保障。他指從這個角度而言，香港是有良好法治，而香港金融中心地位亦是建立在良好法治上。他指未來金發局將會加強對外宣傳工作，令外部知道香港處理爭拗的方法成熟。他又指，金發局會根據當下形勢，相應調整研究的題目，對政府提出建議。

註冊公司首份年報錄盈餘

金發局昨日發表第六份年報，亦是金發局註冊為公司後第一份年報。金發局行政總監許正宇指，金發局來年工作依然專注於政策研究、市場推廣及人才發展3類工作，而公司化後金管局市場推廣工作料會更為靈活。金發局年報顯示，公司於年度收取政府590萬元資助金，而全年盈餘約1.1萬元，最大支出為招聘費用，佔216萬元。

相關字詞﹕李律仁 逃犯條例 金發局

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