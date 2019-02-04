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中國債務GDP比首破300% 佔全球15% 國際金協：風險管理臨挑戰

【明報專訊】外電彭博引述國際金融協會（IIF）最新報告指出，今年首季，中國的企業、家庭和政府債務總存量已超過40萬億美元，佔GDP的比例已經上升至303%，大約佔全球總債務的15%，反映內地政府金融風險管理工作正面臨挑戰。

明報記者 陳子凌

中國今年首季GDP增長6.4%，而日前公布的第二季GDP更只有1992年有紀錄以來最低的6.2%。報告指，今年內地第二季受中美貿易戰及人口老化因素拖累，令經濟增長放緩至紀錄低位，為了應對經濟增速的下滑，政府試圖引導信貸入民企，並鼓勵消費，但代價是債務增長。

催谷融資 中小企槓桿增

雖然中國自2017年起大推金融去槓桿，打擊影子銀行活動，行動亦始見成效，但不同種類借貸一定程度抵消「去槓桿」成果，經濟放緩亦加重債務負擔，例如企業債務方面，一方面鼓勵金融機構借貸予中小企，令民企增槓桿，另一方面負債較吃重的國企去槓桿同時亦要保就業，變相影響去槓桿成效；另外，家庭負債率提升，亦大大降低了居民消費意慾，影響經濟增長。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆指出，撇除通脹等因素影響，中國第二季名義GDP增長約為8.2%，遠低於社會融資規模約11%的增幅，意味債務與GDP的比例勢會持續上升。

5月減持29億美元債 持量連降3月

另外，美國財政部最新公布，中國於5月再減持約29億美元美債，已經連續減持3個月，令其美債持有量降至1.1102萬億美元，是2017年5月以來最少。雖然中國仍然是美國最大的債權國，但由於於排第二的日本在5月增持了370億美元美債，其持有量升至1.101萬億美元，與中國的差距已縮窄至只有92億美元。

中國減持美債被視為報復美國加徵關稅。不過，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈稱，年初至今，台灣、日本及韓國等均減持美國主權債券，相信中國減持美債僅出於資產配置重整。

彭藹嬈認為，美國主權債孳息率較其他主要國家高，但美元貶值提供誘因，令中國賣出美債並買其他國家債券賺取匯價升幅。此外，全球經濟增長放緩下，增持黃金是正常資產配置，故未來中國還有機會繼續減持美債並增持黃金。

相關字詞﹕國際金融協會 減持美債 去槓桿 中國債務

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