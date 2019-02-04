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港股成交僅600億 今年第二低

【明報專訊】港股成交持續低迷，昨日大市只有600億元成交，為撇除大年三十半日市以來，今年第二低的成交額，恒指波幅昨日只有216點。美國總統特朗普日前重申，可按其意願向中國進口貨品徵收額外關稅，外圍下跌拖低恒指低開155點，日內最多跌242點見28,377點；不過，中國外交部昨午表示一直主張通過對話解決中美經貿摩擦，緩和市場氣氛使港股回升。恒指以日內高位收市，惟仍跌26點或0.09%，報28,593點，結束五連升。

全日波幅216點 北水流入10億

國指收報10,847點，下跌17點，「北水」透過港股通淨流入10.91億元。野村重申「買入」評級的吉利（0175），昨升3.04%，為升幅最大的藍籌，其他汽車及相關股份亦做好，華晨（1114）升4.8%、中升（0881）升1.2%。大和預計中國平安（2318）上半年純利增長45%至55%，全日升0.48%，是貢獻恒指升幅最大的藍籌。

中國農業農村部市場與經濟信息司司長唐珂稱，中國豬肉價格下半年上漲壓力較大，萬洲（0288）跌1.89%，為跌幅最大藍籌。油價隔晚急挫，拖累油股表現，中海油（0883）跌1.79%，收報13.18元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌。

中美元首確認6月底在G20峰會會面，帶動恒指升至28,000點後，大市一直徘徊在28,800點至28,100點，成交額約在600億元水平，未有明顯升跌動力。騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪認為，大市已靜止一段時間，G20峰會後市場缺乏消息炒作，例如中美貿易談判重開消息、月底聯儲局議息聲明的取態。預期至本月底大市會繼續淡靜，等待8月的中期業績。

分析：料大市靜局持續至8月業績期

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股進入28,000點至28,700點範圍整固後維持悶局，除非升或跌穿其中一方，才會有新方向增加成交。大市發動需要新的有力消息，但暫時未見。雖然港股下月才公布業績，不過葉尚志指出，一些預期上半年績優的股份，例如平保和部分券商股已開始活躍上升。

煞停上市的百威亞太凍結資金預期於今日釋放，港元拆息已跌定，隔夜拆息近9日以來首次反彈11.12點子（1厘等於100點子），報0.89628點子。1個月拆息續跌，跌2.46點子報1.81607厘，連跌9日。3個月拆息升0.53點子，報2.21071厘。

相關字詞﹕中期業績 沈慶洪 葉尚志 港元拆息 中美貿易談判 恒指

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