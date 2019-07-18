證監曾多次勒令「回水」 實際效用有限

洪良上市3月揭造假 「回水」10億

除了洪良，2011年被揭財務造假而停牌的瑞金礦業（0246），在2017年也被證監會以213條勒令其須向小股東還原交易；2017年停牌的群星紙業，亦因招股書內容失實等，去年被法庭裁定須向約2.7萬名股東賠償14.2億元。此外，2017年證監會也入稟高院，要求造假的中國森林及保薦人渣打、瑞銀，以及上市時的核數師畢馬威，須向受影響的小股東還原交易，不過此案仍在訴訟階段。

除了上市公司，213條也適用於個人及投資基金。2009年前大摩高層杜軍因透過內幕交易獲利2332萬元而判刑，證監會於2013年再以213條入稟，勒令杜軍要向投資者「回水」2390萬元；同年證監會又向涉及內幕交易案老虎基金追討，為受影響的1800名投資者討逾4500萬元。證監會也曾在2014年向國美電器（0493）創辦人黃光裕勒令「回水」4.2億元。

不過，雖然證監會手持213條，但因審訊經年，而且部分涉事公司資產早已被掏空，小股民實際可討回的賠償往往有限。