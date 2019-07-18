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證監申猶太大鱷等20被告「回水」 細價股正利上市炒高後挫九成 入稟告「搭棚」造市

【明報專訊】證監會近日入稟，提告9名個人及11間私人公司，涉及為當時在創業板上市的細價股正利控股（3728）「搭棚」，營造股價上升及成交活躍的假象，申請凍結案中20名被告名下資產、以及要求還原交易，是證監首次要求細價股造市後「回水」的案例。翻查資料，部分被告包括劉奕群及私人公司「360 HK」，均涉及近年活躍向細價股投資者提供貸款，其後操縱股價逼客戶「補倉」牟利的一個猶太金融集團。

明報記者 馬迪帆

案中涉及股價被操縱的本港建築股正利，於2016年3月29日在GEM板（前稱創業板）上市，而涉及「搭棚」的案發時間，由該股上市當日至同年9月7日。翻查資料，正利股價由上市配售價0.283元，1個月內已飈升近14倍，直至同年7月13日升至上市新高5.86元，上升接近20倍。直至9月2日，正利股價開始向下，9月7日更單日急挫超過九成至0.45元（見圖）。

上市半年股價急升急跌 疑涉人為操縱

證監會指出，正利在上市後的半年內急升急跌，是由於其股價被操縱，人為炒賣製造虛假市場，干犯《證券及期貨條例》第274及295條，涉及虛假交易罪行。證監會在入稟狀中，要求高院下令凍結案中20名被告資產，要求被告賠償曾於「搭棚」期間購入股票而損失的投資者，並禁止被告再於香港市場進行股票及期貨交易。

禁被告於港交易股票期貨

被證監會狀告的多名個人及公司中，包括部分持牌證券從業人員，如薛伊琪（Sit Yi Ki）、亦有任職多間私人投資公司董事的業內人士如Isidor Subotic、David Subotic，以及公司如David Subotic所管理的基金Das Capital Limited以及其旗下私募基金Eastmore Global Limited、國外投資公司Coastal Management LLC等，另涉及近年專「劏」細價股投資者的猶太金融集團事件的人物及公司，包括中辰證券主要股東劉奕群及360HK亦在被告人之列（見表）。

劉奕群旗下公司 Mighty Edge提早沽貨獲利

今次證監提告，意外令正利在2016年急瀉事件中，一名在事前提早沽貨獲利的不知名股東曝光。翻查資料，今次案件被告之一的離岸公司Mighty Edge，原來在2016年7月大手買入逾10%正利股份，其後在8月份、即正利股價大瀉前突然大手沽出。據入稟狀披露，Mighty Edge為同案另一被告劉奕群名下公司，該公司曾以正利股份作抵押向兩間私人公司貸款，最終未能償還，令借款人唯有斬倉但仍蒙受損失，因此證監會額外要求Mighty Edge賠償借款人損失。

相關字詞﹕劉奕群 正利控股 證監會

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