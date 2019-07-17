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霸菱：下半年看好消費股 增持內需股

【明報專訊】霸菱香港中國股票主管方偉昌表示，2019年下半年看好消費股，例如食品、運動用品、基建及保險股等；其中運動服裝公司近年策略有所改變，例如北方衣物要求以保暖為主，但絕不適合南方氣候，故公司營銷策略要因地區而改變，同時有運動服可以參與巴黎時裝展，增加市場認受性。

雖然近日有同業遭沽空機構狙擊，但方偉昌指其影響要視乎個別股份，有些公司被狙擊後股價仍然堅挺。他坦言，旗下基金持有的組合也遇上突然被狙擊情况，若重新審視後認為還值得持有，就不會因為短線波動而拋售該股份。

方偉昌：車股不用過慮 惟未到入市時機

方偉昌透露其選股策略由下而上為主，整體而言對今年市况有信心，故持有現金比例偏低。內地車股由今年4月中開始轉弱，方偉昌坦言去年底開始加倉，相信估值已被調低，加上環球息率下跌，選股策略可以進取一點。

內地車股較令人失望，主要因為中央措施未達到預期效果，而且屬奢侈品，故經濟不明朗會影響銷售，但他不太擔心，因為其估值偏低；然而，他表示現時未是入市時機。食品及服裝股未來最大風險是中美貿易戰。

過去一年基金組合增持內需股，同時看好醫藥股，例如本港上市的一些未有盈利的生物科技股，相信股價仍然落後，因而基金有機會買入一些具潛力股份；現時會偏好中大型股為主，主要因為該類股份在市佔率及競爭力都有優勢。另外，由於A股市場選擇較多樣化，今年基金會增加A股比重，由10%增至20%。

[王俊騏、龍彩霞 基金特區]

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