道富：美未見衰退 續增持股票 中美陷「痛苦」協議 慎防談判破裂風險

安奇雲稱，中美長遠將達成「痛苦」的貿易協議（Pain Deal），關稅不會進一步提高，但同時短期未見重大解決方案，會緩慢和逐步地取得進展，如形勢按上述假設發展，對中美經濟增長影響不太大。惟他補充，談判除了有破裂的風險外，關稅也可能進一步增加；還有較大風險為貿易壁壘，事情發展演變成各國要選邊站，選定中美其中一方作貿易伙伴，組成不同聯盟，但認為這個可能性不大。

經濟周期雖近尾聲 仍有增長空間

對於大市前景，他引用美國著名棒球員一句名言「It ain't over till it's over（未到終結，不要放棄）」回應。他解釋，美國整體經濟仍強勁，認為投資者不宜因這個經濟周期接近走到盡頭，就放棄如股票之類的風險資產。他認為美國經濟的確有放緩，但未見衰退迹象，仍然有增長空間，且通脹穩定，就業情况強勁。

美國6月非農就業職位大增22.4萬份，遠勝市場預期，聯儲局減息預期降溫。安奇雲估計，今年美國將減息兩次，有可能於本月底會先減息一次，但認為不應視之為緊急減息，而是就業情况轉變，反映現時聯儲局政策過緊，才促使減息。

安奇雲稱，在未來12至18個月，仍建議增持股票，借大市回調吸納，也看好部分固定資產，如個別高息債，美國國債、本地貨幣計價的新興市場債。他建議投資者下半年宜謹慎和具防守性，現時最偏好美股特別是大型股，而新興市場估值也見吸引，經濟也不錯，特別中國還有各類刺激經濟措施等帶來支持。

王俊騏、龍彩霞 明報記者

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