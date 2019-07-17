經濟
王俊騏、龍彩霞 基金特區

基金特區

下一篇 上一篇

道富：美未見衰退 續增持股票 中美陷「痛苦」協議 慎防談判破裂風險

【明報專訊】中美元首上月底同意就貿易爭端休戰後，市場觀望談判何時重啟，雙方將於本周再進行電話會談，其後美方貿易代表大機會前往中國作進一步面談。道富環球投資管理亞太區投資部主管安奇雲（Kevin Anderson）估計，中美將較緩慢地達成貿易協議，但料不會再進一步提高關稅，又指美國經濟尚未見衰退迹象，下半年仍建議增持股票，現時最為看好美股，還有估值吸引的新興市場股票。

安奇雲稱，中美長遠將達成「痛苦」的貿易協議（Pain Deal），關稅不會進一步提高，但同時短期未見重大解決方案，會緩慢和逐步地取得進展，如形勢按上述假設發展，對中美經濟增長影響不太大。惟他補充，談判除了有破裂的風險外，關稅也可能進一步增加；還有較大風險為貿易壁壘，事情發展演變成各國要選邊站，選定中美其中一方作貿易伙伴，組成不同聯盟，但認為這個可能性不大。

經濟周期雖近尾聲 仍有增長空間

對於大市前景，他引用美國著名棒球員一句名言「It ain't over till it's over（未到終結，不要放棄）」回應。他解釋，美國整體經濟仍強勁，認為投資者不宜因這個經濟周期接近走到盡頭，就放棄如股票之類的風險資產。他認為美國經濟的確有放緩，但未見衰退迹象，仍然有增長空間，且通脹穩定，就業情况強勁。

美國6月非農就業職位大增22.4萬份，遠勝市場預期，聯儲局減息預期降溫。安奇雲估計，今年美國將減息兩次，有可能於本月底會先減息一次，但認為不應視之為緊急減息，而是就業情况轉變，反映現時聯儲局政策過緊，才促使減息。

安奇雲稱，在未來12至18個月，仍建議增持股票，借大市回調吸納，也看好部分固定資產，如個別高息債，美國國債、本地貨幣計價的新興市場債。他建議投資者下半年宜謹慎和具防守性，現時最偏好美股特別是大型股，而新興市場估值也見吸引，經濟也不錯，特別中國還有各類刺激經濟措施等帶來支持。

王俊騏、龍彩霞 明報記者

[王俊騏、龍彩霞 基金特區]

上 / 下一篇新聞

耀才轟百威「有殺無賠」 累孖展客蝕息 百威稱符市場慣常操作 港交所研縮短IPO時間
耀才轟百威「有殺無賠」 累孖展客蝕息 百威稱符市場慣常操作 港交所研縮短IPO時間
李小加：國際投資者顧慮港局勢
李小加：國際投資者顧慮港局勢
貓紙刪「鎮壓」 發言時照講
貓紙刪「鎮壓」 發言時照講
阿里通過「1拆8」 回港上市近一步
阿里通過「1拆8」 回港上市近一步
招商蛇口旗下房託 擬赴港集資62.4億
招商蛇口旗下房託 擬赴港集資62.4億
摩通：當前政局難推「明日大嶼」 樓市泡沫擴大
摩通：當前政局難推「明日大嶼」 樓市泡沫擴大
承興上周暴跌 涉兩券商斬倉
承興上周暴跌 涉兩券商斬倉
示威持續 全年零售恐雙位數跌 零售協會促港府和平解決問題
示威持續 全年零售恐雙位數跌 零售協會促港府和平解決問題
周大福首季同店銷售 港澳跌內地升
周大福首季同店銷售 港澳跌內地升
Burberry近3月零售升 遊行影響港倒退
Burberry近3月零售升 遊行影響港倒退
華為支付錢包攻港 支援拍住賞銀聯卡
華為支付錢包攻港 支援拍住賞銀聯卡
港5月出口貨量跌4%
港5月出口貨量跌4%
小米5月派股ARK Trust 昨始披露
小米5月派股ARK Trust 昨始披露
澳門貴賓廳賭收急跌16% 10季最少 生意續流失海外
澳門貴賓廳賭收急跌16% 10季最少 生意續流失海外
惠譽：影子銀行違約趨增
惠譽：影子銀行違約趨增
fb：監管批准前 Libra不推出 稱無意與任何法定貨幣競爭
fb：監管批准前 Libra不推出 稱無意與任何法定貨幣競爭
摩通高盛富國季績佳 道指早段再創新高
摩通高盛富國季績佳 道指早段再創新高
737 MAX疑改標識 波音：無意改名
737 MAX疑改標識 波音：無意改名
張兆聰﹕奧園健康追落後 博見6元
張兆聰﹕奧園健康追落後 博見6元
沈華﹕美元資產有市 美匯大幅貶值機會微
沈華﹕美元資產有市 美匯大幅貶值機會微
植耀輝﹕華晨擬派特別息 只宜短線
植耀輝﹕華晨擬派特別息 只宜短線
技術取勝﹕中鐵6.35元阻力大
技術取勝﹕中鐵6.35元阻力大
茶記食物 港人最愛西多
茶記食物 港人最愛西多
恒大伙國企組智能充電公司
恒大伙國企組智能充電公司
劉思明﹕基建概念受捧 太航候低吸
劉思明﹕基建概念受捧 太航候低吸
周顯﹕辣招最益富二代
周顯﹕辣招最益富二代
湯文亮﹕明日大嶼 變明日大愚
湯文亮﹕明日大嶼 變明日大愚
陳德豪﹕百威上巿觸礁大巿成交萎縮 不利港交所
陳德豪﹕百威上巿觸礁大巿成交萎縮 不利港交所
維港灣樓王撻訂 買家損手200萬 代理指受社會氣氛影響 業主加價7%再放售
維港灣樓王撻訂 買家損手200萬 代理指受社會氣氛影響 業主加價7%再放售
東旭苑3房900萬 全港未補價居屋王
東旭苑3房900萬 全港未補價居屋王
朗濤最快本周開價 月內開售
朗濤最快本周開價 月內開售
周五截標啟德地 測量師調低估值一成
周五截標啟德地 測量師調低估值一成
交易廣場成交呎租200元破頂
交易廣場成交呎租200元破頂
「大灣區車位王」睇好佛山車位 過去3年倍升
「大灣區車位王」睇好佛山車位 過去3年倍升
霸菱：下半年看好消費股 增持內需股
霸菱：下半年看好消費股 增持內需股