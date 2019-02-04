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交易廣場成交呎租200元破頂

【明報專訊】中環甲廈租金持續向好，市場消息指，中環交易廣場2座高層07至08室，面積4057方呎，以月租約81萬元獲承租，呎租高見200元，料創該廈呎租新高紀錄。對上呎租高價紀錄來自去年11月，2座高層06至07室，以月租38.7萬元租出，以面積2041方呎計，呎租達190元，上述呎租較舊紀錄高5.3%。

東海商業中心33年升值逾8倍

另土地註冊處資料顯示，尖沙嘴加連威老道98號東海商業中心11樓1101室，於本月初以9190.5萬元易手，以單位面積5570方呎計，呎價1.65萬元。新買家為SUPERINVEST GROUP LIMITED，其公司董事為玩具廠商美昌集團創辦人顏培英、顏吳餘英。原業主於1986年7月以1000萬元購入，持貨33年，帳面獲利8190.5萬元，物業升值8.19倍。

興勝創建4.2億沽One Eleven

此外，興勝創建（0896）昨日公布，以4.2億元出售西環高街111號的服務式住宅One Eleven，以整幢物業總樓面約2.2萬方呎計，折合平均呎價約1.9萬元。

資料顯示，興勝於2015年以2.533億元購入該幢服務式住宅，購入後進行全幢翻新工程，涉及22個建築面積約790方呎的服務式住宅單位，現持貨約4年，帳面獲利1.667億元，物業升值66%。

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