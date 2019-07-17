周五截標啟德地 測量師調低估值一成

萊坊料每呎樓面地價1.4萬

林氏指，地皮最新估值約151億至162億元，預計每方呎樓面地價1.4萬至1.5萬元，較今年初估值、預計每方呎樓面地價1.5萬至1.6萬元調低近一成。上述地皮最高可建樓面約107.6萬方呎，惟當中須預留逾3萬呎樓面作社福設施。

陳慧苓胞妹申寬荃灣工廈地積比

另一邊廂，政府重啟活化工廈後，工廈業主積極參與計劃。由金朝陽（0878）執行董事陳慧苓胞妹陳慧如（CHAN, WINNIE）持有的荃灣半山街18至20號慶豐印染廠有限公司，向城規會申請放寬兩成地積比率，以作准許的非污染工業發展。

城規會文件顯示，上述地盤面積約2.5萬方呎，申請地積比率由9.5倍放寬兩成至11.4倍，令發展總樓面增加至28.5萬方呎，擬重建為1幢25層高作非污染工業用途的大廈（包括兩層停車場地庫），並於地面和2樓有蓋空間提供綠化，以改善街道環境及增加建築物的視覺質量。