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朗濤最快本周開價 月內開售

【明報專訊】經歷一輪新界西新盤戰之後，新界東亦有樓盤準備推售，過去30年來未有推售本港全新樓盤的鷹君（0041），旗下大埔白石角朗濤，昨日率先開放設於旺角朗豪坊的示範單位予傳媒參觀。發展商指，項目最快有機會於本周內公布首張價單。

羅俊謙：參考同區新盤價

朗濤昨日開放的兩個示範單位，其中一個為實用781方呎的7A座7樓D室，採2房1套間隔，單位會連裝修家俬一併出售，以天然木色及灰色為主調；另一個則為實用1233方呎的7A座7樓B室，為3房1套連儲物室間隔，接近4米闊的玻璃趟門外連露台，而客飯廳面積亦有330多方呎，另主人套房亦連特大衣帽間。

鷹君執行董事羅俊謙表示，朗濤最快本周開價及開放示範單位予公眾參觀，價錢將以同區新盤作參考，而項目亦將在本月內發售。他又指，樓盤有四成單位享有海景，大部分為3房及4房單位。

尚都特色戶近千萬沽破頂

另外，早於2016年推售，由百利保（0617）、富豪酒店（0078）與市建局合作發展的長沙灣尚都，昨售出項目最後一伙，單位為實用458方呎、連344方呎天台之30樓E室兩房戶，成交價998.5萬元，創項目成交價新高，實呎21,801元。

香港興業（0480）與南豐合作的沙田九肚尚珩，亦以招標形式售出6號屋，香港興業國際銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，該洋房實用2741方呎，屬4房（包括3套房）間隔，設621方呎私人花園、16方呎平台及720方呎私人天台，成交價8853.43萬元，實呎32,300元。項目共售出50伙，連同車位部分，總成交金額近32億元。

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