東旭苑3房900萬 全港未補價居屋王

半月暫16宗公二居二成交 升78%

本月上半月整體成交量按月回穩，公屋第二市場及居屋第二市場亦不例外，半月暫錄16宗成交，當中港島區錄4宗、九龍區錄3宗、新界區則錄9宗，並以將軍澳廣明苑錄得2宗成交，數量暫時領先一眾屋邨及屋苑。不過，公營房屋造價繼續屢創新高，筲箕灣東旭苑最新誕生全港未補價居屋王。市場消息指，筲箕灣東旭苑A座中層4室，實用面積650方呎，屬3房間隔，新近以900萬元（未補地價）易手，實呎13,846元，成交價及呎價均創全港未補地價居屋新高，亦進一步逼近全港已補地價居屋王。

上月未補價平均成交價480萬破頂

對上舊紀錄為該屋苑C座高層5室，實用面積650方呎，曾於去年5月以893萬元（未補地價）沽出。原業主於2014年5月年以530萬元（未補地價）購入，帳面獲利370萬元或70%。現時全港最貴已補地價居屋，於去年7月誕下，位於旺角富榮花園單位以1065萬元沽出，實用面積592方呎，3房間隔，實呎高達17,990元。

事實上，近月未補地價居屋市場呈價升量跌，據Q房網綜合房委會資料，6月份未補地價公、居屋成交量連跌3個月至140宗，按月再跌38%，並較3月高位的454宗大減近八成，不過，平均成交價、平均呎價、呎價過萬元個案比例三項數據反而齊齊破頂，6月平均每宗成交價達480萬元，按月再升2.2%，再創歷史新高。Q房網香港董事總經理陳坤興表示，新一期居屋早前接受申請，相信未來居屋第二市場交投會延續跌勢，連帶呎價升幅亦會減慢。