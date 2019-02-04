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維港灣樓王撻訂 買家損手200萬 代理指受社會氣氛影響 業主加價7%再放售

【明報專訊】沙田爆發警民衝突後，社會氣氛再轉趨緊張，有個別早前以新高價購入樓王買家腳軟撻訂離場。市場消息指，奧運站維港灣複式單位，實用面積逾1300方呎，上月售3880萬元，一度成為屋苑新樓王，惟買家最終撻訂，損手料約200萬元離場，今次是繼青衣盈翠半島連平台特色戶於今年5月底撻訂後，市場另一宗矚目的二手大額撻訂樓王個案。

明報記者 張允亭

上述單位為奧運站維港灣8座一伙複式戶，實用面積1367方呎（建築面積1776方呎），屬4房1套間隔，享海景，曾於上月中以3880萬元沽出，實呎28,383元，一度刷新屋苑成交價及呎價新高紀錄。不過近日買家最終撻訂離場，估計被業主殺訂最少樓價3%，另連佣金料損手約200萬元。

代理消息指，買家是次受近期社會氣氛影響而撻訂，原業主已將單位重新放售，放售價更調高至4150萬元，實呎30,358元，加幅約7%。原業主2003年10月760萬元買入，即放售價較買入價高4.5倍。上述撻訂個案，成為繼5月底青衣盈翠半島有樓王被撻訂、買家損手160萬元離場後，市場錄得的另一宗二手大額撻訂樓王個案。

西九四小龍暫6宗成交 追平上月

儘管市場錄零星撻訂個案，但二手整體交投量回穩。其中，西九四小龍二手交投本月回勇。中原副區域營業經理許永生表示，西九四小龍本月至今暫錄約6宗成交，與上月全月交投量看齊，其中宇晴軒佔4宗，平均實呎18,747元。

最新成交為宇晴軒5座高層A室，實用面積464平方呎，屬於兩房間隔，剛以860萬元沽出，實呎18,534元。原業主於2008年2月313萬元購入，現沽貨帳面獲利547萬元或逾1.7倍。

第一城3房760萬易手 實呎逾1.6萬

另外，十大指標屋苑之一的沙田第一城暫錄8宗成交。

中原區域營業董事黎宗文表示，屋苑最新成交位於1座中層B室，實用面積451方呎，3房間隔，新近以760萬元易手，實呎16,851元。

原業主於2007年以210萬元購入，帳面獲利550萬元或約2.6倍。

內地生1.4萬租叠茵庭 2房新高

租務市場方面，暑期租務旺季下，各區屋苑租務成交暢旺。其中屯門叠茵庭本月至今暫錄8宗租務成交，平均呎租31元。

美聯首席高級營業經理陸家民表示，叠茵庭6座中層D室，屬2房間隔，實用面積389方呎，新近以月租1.4萬元獲內地生承租，月租創屋苑同類戶型新高，呎租約36元。業主今年4月560萬元購入單位，現享租金回報3厘。

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