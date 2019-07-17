陳德豪﹕百威上巿觸礁大巿成交萎縮 不利港交所

藥品採購新政破壟斷

現在當局計劃的藥品採購政策比起去年底的時候更和諧，將原先只容許一個贏家到現在容許多個贏家，相信會減低定價的壓力，也不會再看到減價超過九成以換取市場份額的畫面。內地醫藥行業的格局正在改變，仿製藥市場需求不斷增加，在更和諧共贏的政策環境下，有利企業發展。而很多領先的企業也加大自主研發創新藥的研究經費，隨着企業藥品的種類及數量增加，有助企業將來的多元發展，對中國整個醫藥行業轉型有着積極的影響。

低息利好美股石油

美國方面，一如市場預期，聯儲局主席鮑威爾放鴿，甚至暗示7月減息，美股再創新高。正如我之前文章所說，聯儲局應不會因為單一數據超預期便改變貨幣政策的態度。現在市場預期7月減息的機會率為100%，低息的環境會令美元回軟，有助美股發展，也會利好石油等商品。現在市場甚至預期年內減息超過兩次，聯儲局對息率走勢的態度將會影響全球市場，值得密切留意。另外，美企第二季業績期揭開序幕，首先公布的為花旗集團，由於有效控制成本，以及零售業務改善，收入盈利均勝預期。美國這一輪業績期加上減息的消息，有望令美國股市屢創新高。

阿里巴巴上市或受百威影響

原定在香港上市的「巨無霸」新股百威亞太（原上市編號：1876）宣布將擱置原定最多集資764億元的上市計劃，在歐洲的母公司百威英博要另找方法應付千億計美元的債務。但本次集資因認購不足而失敗，相信公司日後重啟上市計劃的話，定價能力必定會受到限制。彭博報道，百威英博同時受到面對巨額債務及維持其債券信用評級的壓力，公司未來的減債路線將會大大影響其債券評級及商業模式。百威亞太上市計劃落空，也可能會影響阿里巴巴日後來港上市的計劃。市場氣氛淡靜，成交額偏低，加上上市集資不活躍，港交所（0388）在近期的表現應會受到限制。

太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

[陳德豪 對冲博弈]