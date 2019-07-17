湯文亮﹕明日大嶼 變明日大愚

發展局長「此地無銀」

由於《逃犯條例》引發了幾次示威活動，而且愈來愈暴力，就算事件可以平息，現屆政府的管治威信可以說是蕩然無存，明日大嶼這個計劃應該變成了空中樓閣，政府可能意會到市民有此想法，於是發展局長黃緯倫向外界表示，政府是不會輕易放棄明日大嶼填海計劃，老實說，局長唔講好過講，這樣說即是此地無銀三百両，明日大嶼計劃其實已經被放棄，或者考慮放棄，仍然相信政府的人其實是今日大愚。

填海計劃原為壓價

我一直不相信政府會推行明日大嶼，或者這只是一個備用計劃，政府可以用這個計劃所產生的供應量來逼地產商加快農地補地價，或者在購買新界土地時可以向鄉紳父老們壓價，但政府這個意圖似乎被地產商及鄉紳父老看穿，地產商並沒有加快補地價，鄉紳亦沒有賤賣土地給政府，他們沒有做今日大愚，政府沒有土地，樓價想唔升都唔得，就算出幾多辣招都改變不了這個事實。

我覺得政府早日宣布明日大嶼填海計劃「壽終正寢」，全副精神集中在與地產商商討補地價，以及向鄉紳父老購買新界土地，可以的話，在補地價的時候收少一些，在收購新界土地時多付一些，錢能使得鬼推磨，有錢點會冇地？有了土地就可以建樓，年輕人比較容易或者能夠化解他們的怨氣，就不會有咁多示威活動，有人不同意我的說法，他們認為官員們這樣做會被人話官商勾結，老實說，可以解決問題，官商勾結又如何，如果怕不如不做官。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]