周顯﹕辣招最益富二代

因此，辣招的最大得益者，是富二代。

至於公屋和居屋，則由於申請太過困難，因此雖然是一人有一個夢想，但對窮人來說，這夢想實在太遙不可及了。

富裕人士怕執輸 替子女買樓

有朋友很不幸，生了重病，進入了深切治療。我向人打探其病情，原來他的顧問是股壇醫生。我奇怪地問，咦！股壇醫生還有心情去做朋友的adviser嗎？

探子說，一個人無論有多大的煩惱，過幾個月，便什麼也習慣了，和平時一樣。例如阿邊個咁，被雪榚佬咗，初期好大鑊，茶飯不思，但過了幾個月，咪又係同我哋一齊出來賭錢、溝女、談笑風生，同以前全無分別。

講開又講，好多人問，點解廉署會被叫做「雪榚佬」？皆因「ICAC」和「ice-cream」是相近的。本來廉署又叫「北角」，但現在，連證監也要搬去北角，也許方便聯合行動吧！不過，在股壇，「北角」還有另一種意思，就是港鐵北角站上蓋的華匯大廈，有好多家上市公司，所以好多股壇中人不時要去北角開會。

[周顯 投資二三事]