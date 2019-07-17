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劉思明﹕基建概念受捧 太航候低吸

【明報專訊】港股昨表現牛皮，成交淡靜，買賣兩閒，基建概念股是少數有明顯追捧的板塊，但股份強弱不一，因市况疲弱，博弱股反彈難。

恒指昨高開29點後在28,560點爭持，全日上下波幅不足150點，收市報28,619點，升64點或0.23%；國指升0.24%。大市成交656億元，低於60天平均兩成半。據《明報》港股數據庫，升跌比率59比41，升逾3%佔上升股份一成，跌逾3%佔近一成；陽燭對陰燭為56比44，大市好壞參差，買賣盤動力皆不大。近5日有4日升多跌少，市况向好趨勢。

行業大部分的變幅（升或跌幅）小於1%。本報數據庫追蹤的30個行業，有三分之一下跌，燃氣供應、本地零售服務跌0.9%表現已經最差，緊隨的食物飲品、零售及教育跌不足0.5%。上升行業僅航運物流、工業製品、建築及材料升逾1%，表現最強。

中聯重科短線料朝6元推進

工業股以中聯重科（1157）升近4%最強；建築以基建股中鐵（0390）、中鐵建（1186）、中交建（1800）齊升約3%最佳；航運物流以乾散貨航運的太平洋航運（2343）升半成最凌厲，基建概念股有資金追捧，不過，股份走勢不一，基建股6月初從52周低位反彈後很快回試低位，近日只是由低位重新出發，弱勢下大幅上升難度高。

航運旺季來臨 利航運股

中鐵建為基建股中上升動力稍強，上望料逼近10元附近有阻力。過去談及多次的中聯重科，再創新高，關口位約5元已成為中線重要支持，短線有望朝住6元推進。

航運物流股有近八成股份上升，升勢相對全面，除了太平洋航運，中遠海能（1138）、中遠海控（1919）、中遠海發（2866）亦升逾2%。踏入7月，航運傳統旺季來臨，市場憧憬新增需求釋放，有利於航運股。不過，早前美國進口商為避免加徵關稅率提早入貨推高了庫存，加上製造業採購指數反映需求疲弱，以及加徵關稅率的負面影響，集裝箱貨運有機會旺季不旺，炒作要小心。

相比下，鐵礦石價格持續攀升，航運業的環保措施導致新船運力下降，供應求關係改善，乾散貨指數回升，配合第四季迎來旺季，太平洋航運、中遠海能較為可取。太平洋航運與波羅的海靈便型指數（BHSI）的走勢相關性高，後者已升至首季高位，為太平洋航運增添動力。走勢上，太平洋航運於1.75元料有沽壓，短線或有回調，可趁機吸納，並以低收1.6元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕太平洋航運 中聯重科 基建 港股

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