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張兆聰﹕奧園健康追落後 博見6元

【明報專訊】恒指昨日升64點，收報28,619點，成交金額655億元。花旗為美國銀行股業績揭開序幕，收入遜預期但削減成本則相當理想，股價先跌後升反應正面。美股破位後動力一般，但累積升了不少，在業績期前也保持穩定，高位整固後再上的機會偏高。相對來說亞洲股市表現一般，臨近業績期盈警不斷，最新又有兩隻本地股零售股卓悅（0653）和佐丹奴（0709），股價雙雙向下突破見52周新低。現在策略還是向強勢板塊的落後股入手，奧園健康（3662）可留意。

大市交投淡靜動彈不得，一方面很多股份和行業上半年表現都欠佳，仍有理想增長的股份，在僧多粥少下估值飛天，強勢股短期有買貴無買錯，若出現回吐更應趁低吸納，例如昨日醫藥股便稍作調整，但很快就已收復失地，石藥（1093）更加先跌後升。另外，部分弱勢股也輪流反彈，汽車股、軟件股昨日表現均不錯，華晨（1114）及北汽（1958）升約5％，金山軟件（3888）升1.8％。

強勢股短期有買貴無買錯

上周推介的新城悅（1755），在7元水平短暫整固過後昨日再升12％，倒是大型同業如碧桂園服務（6098）、中海物業（2669）高位略見阻力。物管股的投資主題都是管理面積高速增長，例如碧桂園（2007）、中國海外（0688）每年都有大量交付，旗下的物管公司收入和盈利自然水漲船高。但合約銷售激增也是近兩、三年的事，今年開始增速已見明顯放緩，故3年後的預測市盈率會是一個重要指標。無論碧桂園服務還是中海物業，2021年預測市盈率同樣達到20倍以上，即使往後仍有增長，相信也會放緩至低雙數、甚或高單位數字。屆時的20倍市盈率，可說頗充分反映了增長前景，開始出現阻力。

物管龍頭見阻力 落後股估值吸引

中小型物管股估值大為落後，如雅生活（3319）、新城悅和奧園健康，2021年預測市盈率都只有10倍左右，較兩大巨頭折讓達50％。當然，價格反映了風險，雅居樂、新城發展（1030）和奧園都難跟碧桂園和中國海外相比，未來維持天量合約銷售的難度也較大，這是事實。但未來數年維持較快增長仍然可期，二來行業仍然熱炒，即使龍頭開始受到估值限制，但落後股的絕對估值仍然吸引，折讓達50％也有點過多。

健康如破位或挾升

奧園健康是中國奧園（3883）的物業管理及增值服務旗艦，投資主題都是依靠母公司的合約銷售逐步交付，帶來持續的增長動力。最重要的是集團動員各路資金入市支持股價的能力相當高，奧園如是，奧園健康亦如是。後者上市後高開高走，首兩周成交暢往時，均價大約在4.5元，高位則是5.2元左右。此後交投漸趨淡靜，跌至3.8元至4元時沽盤完全消聲匿跡，感覺上貨源集中度頗高。隨着整個板塊回勇，奧園健康也持續向上，若成功升破高位便再無阻力，隨時有機會出現低成交下大幅挾高的情况，可投機買入博股價拉升至6元。屆時2021年預測市盈率升至約12倍至13倍，仍屬可接受水平。

[張兆聰 還看今朝]

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