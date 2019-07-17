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經濟
2019年7月17日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
耀才轟百威「有殺無賠」 累孖展客蝕息 百威稱符市場慣常操作 港交所研縮短IPO時間
李小加：國際投資者顧慮港局勢
貓紙刪「鎮壓」 發言時照講
阿里通過「1拆8」 回港上市近一步
招商蛇口旗下房託 擬赴港集資62.4億
摩通：當前政局難推「明日大嶼」 樓市泡沫擴大
承興上周暴跌 涉兩券商斬倉
示威持續 全年零售恐雙位數跌 零售協會促港府和平解決問題
周大福首季同店銷售 港澳跌內地升
Burberry近3月零售升 遊行影響港倒退
華為支付錢包攻港 支援拍住賞銀聯卡
港5月出口貨量跌4%
小米5月派股ARK Trust 昨始披露
澳門貴賓廳賭收急跌16% 10季最少 生意續流失海外
惠譽：影子銀行違約趨增
fb：監管批准前 Libra不推出 稱無意與任何法定貨幣競爭
摩通高盛富國季績佳 道指早段再創新高
737 MAX疑改標識 波音：無意改名
張兆聰﹕奧園健康追落後 博見6元
沈華﹕美元資產有市 美匯大幅貶值機會微
植耀輝﹕華晨擬派特別息 只宜短線
技術取勝﹕中鐵6.35元阻力大
茶記食物 港人最愛西多
恒大伙國企組智能充電公司
劉思明﹕基建概念受捧 太航候低吸
周顯﹕辣招最益富二代
湯文亮﹕明日大嶼 變明日大愚
陳德豪﹕百威上巿觸礁大巿成交萎縮 不利港交所
維港灣樓王撻訂 買家損手200萬 代理指受社會氣氛影響 業主加價7%再放售
東旭苑3房900萬 全港未補價居屋王
朗濤最快本周開價 月內開售
周五截標啟德地 測量師調低估值一成
交易廣場成交呎租200元破頂
「大灣區車位王」睇好佛山車位 過去3年倍升
道富：美未見衰退 續增持股票 中美陷「痛苦」協議 慎防談判破裂風險
霸菱：下半年看好消費股 增持內需股
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技術取勝﹕中鐵6.35元阻力大
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【明報專訊】太航有望升破阻力（圖）
天能動力受制7元阻力（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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耀才轟百威「有殺無賠」 累孖展客蝕息 百威稱符市場慣常操作 港交所研縮短IPO時間
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