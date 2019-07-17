植耀輝﹕華晨擬派特別息 只宜短線

但最神奇的可能就是連性格也可以用AI識別。墨爾本大學去年便研發了一套AI生物識別鏡，可以根據臉部照片檢測和顯示個性特徵和外貌，最多可以分析14項性格特徵，包括性別、年齡、種族，以及魅力、古怪性格和情緒穩定度等。如果給予識別鏡更長時間鑑識，評估的特徵精準度更高及個性化。這一技術曝光後，外界便將之喻為「AI魔鏡」。

當然，有關技術並非百分百準確，皆因對資料存量有更多要求，對大數據的分析要求更高；而且單靠外貌「取人」似乎亦不見得合理，要得到公平的性格結論亦恐怕相當困難。另外，有關技術亦會帶來反效果。例如不法分子可能會利用相關技術盜取用戶個人隱私，甚至會帶來性格歧視等。當然，科技發明原意是促進社會進步，但如何應用，卻是未來一大值得思考的議題。

售寶馬股權後未來發展不明朗

最後談談個別汽車股。華晨中國（1114）昨日急升，事緣集團於周一收市後發出公告表示考慮派發特別息，這或可解釋為何華晨股價近月持續跑羸大市。自去年華晨宣布出售25%股權予寶馬後，投資者普遍看淡華晨前景，股價表現亦一落千丈。不過，出售相關股權後華晨將可錄得167.38億元人民幣收益，如大部分用於派發特別息似乎有一定「賣點」。只是華晨在出售股權後未來發展仍然相當不明朗，所以「貪息」的投資者亦只宜短線。

（筆者沒持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]