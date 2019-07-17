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沈華﹕美元資產有市 美匯大幅貶值機會微

【明報專訊】上周專欄，筆者提到預期美國大概在下半年進入降息周期。今年餘下的時間美聯儲局還有4次議息會議。目前美國經濟數據轉弱，但尚未全面惡化，因而本年內降息1至2次的機會率較大。那麼在此種情况下，未來美元是否會持續疲弱且進入貶值周期呢？筆者認為並不一定。

世界經濟放緩 新興市場減息

今年全球經濟增長面臨減速，貨幣政策易鬆難緊，美聯儲降息或將引發全球的降息周期。與美國相似，歐洲及日本等發達經濟體也開始出現經濟放緩的迹象。歐元區5月份的採購經理人指數（PMI）只有47.7，日本為49.8，均位於榮枯線之下。 6月歐央行行長德拉吉表示，如果通脹始終不達標，歐央行將採取降息或者重啓購債計劃，進一步推升投資者對寬鬆貨幣政策的預期。目前，發達國家中，已有新西蘭、澳洲等國紛紛開始降息。新興市場中，也有不少國家開始啓動近年來的首次降息。例如，今年2月，印度打響了降息第一炮，5月以來，馬來西亞、菲律賓和俄羅斯等國也都宣布了近年來的首次降息。海外重啓寬鬆政策下，內地貨幣政策有充分空間保持低息環境。在此種全球經濟減速以及多國大範圍降息的背景下，美元相對大幅貶值的機率不高。

美元日圓可避險 受青睞

上月中，美國聯儲局議息會議對未來寬鬆貨幣政策開綠燈，市場對未來降息的預期迅速上升，美元指數曾一度跌穿96.0的水平。觀察目前市場上的資金流向，美元仍保持較強的流入趨勢。這是因為相比其他地區，全球投資者（包括美國境內投資者）對於美元債券等以美元標價的資產興趣相對較強。此外，技術層面上看，在利差交易中，投資者買入新興市場的相對高息貨幣的利差交易操作中，低息的歐元更容易受到衝擊從而面臨貶值的壓力。

同時，隨着全球經濟增長減速，發達市場及新興市場在此經濟周期中均會受到波及。特別是受貿易戰、地區衝突等不確定因素影響，市場避險情緒攀升，根據以往經驗，日圓和美元作為避險貨幣往往會受到投資者青睞。與此相反的是，歐元區中意大利債務危機，以及英國脫歐事件的發酵有可能隨時拖累歐元及英鎊。率先降息的一些新興市場貨幣在不確定因素上升的情况下，相對於美元仍然具有一定貶值的可能。所以，短期來看，美元隨着聯儲局減息進程的推進會變得波動，但應不會出現持續貶值的現象。

中銀香港資產管理執行總裁

[沈華 環球投資]

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