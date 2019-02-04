737 MAX疑改標識 波音：無意改名

不過受MAX延遲交付影響，瑞安警告擴張計劃或延誤，由11月起到明年夏季，可能削減或關閉部分機場的基地。

特朗普曾建議MAX重新命名

波音發言人稱，737 MAX未打算改名，波音對客戶和其他利益相關方的意見持開放態度。福布斯稱，「737-8200」並非新名稱。根據波音網站，這是為低成本航空公司設計的737 MAX 8變種的名稱。不過瑞安和波音也稱這款客機為737 MAX 200。

《華爾街日報》引述美國聯邦航空管理局（FAA）的消息人士稱，自3月起遭全球停飛的MAX，最可能的情况是到明年初才開始復飛。早在4月中，美國總統特朗普已建議波音為MAX重新命名。不過航空專家當時表示，改名需要與FAA進行新的認證程序，會使飛機繼續停飛。

不過波音在6月中表示，對改名持開放態度。在6月的巴黎航展，英航母公司IAG也將737 MAX稱為「B737」客機。

（綜合報道）

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