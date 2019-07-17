經濟
國際金融
下一篇 上一篇

摩通高盛富國季績佳 道指早段再創新高

【明報專訊】摩通、高盛、富國3家美國主要銀行第二季業績均勝預期，不過它們的股價早段漲跌不一。雖然高盛次季利潤和收入按年倒退，但仍較分析師預期好。加上股息增加，刺激高盛股價早段升逾2%，帶動道指早段再創新高。受惠於稅務寬減，以資產計美國最大銀行摩通上季的盈利創新高，惟股價早段微跌。以資產計美國第四大銀行富國，由於消費者貸款業務增加，次季利潤按年增長近兩成勝預期，其股價早段微升。由於處方藥物帶動增長，強生（Johnson & Johnson）上季利潤按年大增42%，惟股價早段下滑。

已公布業績標普企業 逾85％勝預期

根據FactSet的數據，迄今只有約5％的標普500指數企業公布了次季業績，當中超過85％的盈利勝預期。最新數據顯示，美國消費穩固增長。6月零售銷售額按月增0.4%，較分析師預期高出0.3個百分點。剔除汽車、汽油、建築材料和飲食服務後，上月的核心零售銷售額按月增0.7%。消費增強可望抵消商業投資疲軟影響。分析認為，強勁的數據不會影響到市場對聯儲局本月底減息預期。

貿易緊張形勢及聯儲局預示減息，令部分大行客戶減少交易。高盛第二季利潤按年跌6％至24.2億美元，每股盈利5.81美元。上季整體收入按年跌近2%至94.6億美元。不過無論收入及盈利均已遠勝分析師預期。高盛表示，對上半年的業績感到鼓舞，並將繼續投資新業務。

美6月零售銷售增0.4% 高預期

由於利率產品和貨幣的收入「顯著降低」，且受到市場波動性低和客戶交易活動減少的影響，高盛上季固定收益、貨幣和商品（FICC）的淨收入只有14.7億美元，略遜於分析師預期。不過上季其股票交易收入比預期好。

受惠於稅務優惠及零售銀行業務增長，以資產計美國最大銀行摩通第二季的盈利和收入勝預期。上季摩通的利潤按年增16%至96.5億美元創新高，每股盈利2.82美元，高於分析師預計的2.5美元。第二季收入按年增4%至295.7億美元，略勝分析師預期。摩通稱，受惠於一次性的稅務審計方案，令摩通每股盈利提高23美仙。此外，摩通上季的固定收益交易業務收入按年增7%至36.9億美元，超出預期。不過上季股票交易業務收入按年跌12%至17.3億美元。 摩通警告，面對聯儲局減息，下半年貸款收入將會減少。摩通將全年淨利息收入（銀行利潤的主要驅動因素）預測下調5億美元，至575億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

耀才轟百威「有殺無賠」 累孖展客蝕息 百威稱符市場慣常操作 港交所研縮短IPO時間
耀才轟百威「有殺無賠」 累孖展客蝕息 百威稱符市場慣常操作 港交所研縮短IPO時間
李小加：國際投資者顧慮港局勢
李小加：國際投資者顧慮港局勢
貓紙刪「鎮壓」 發言時照講
貓紙刪「鎮壓」 發言時照講
阿里通過「1拆8」 回港上市近一步
阿里通過「1拆8」 回港上市近一步
招商蛇口旗下房託 擬赴港集資62.4億
招商蛇口旗下房託 擬赴港集資62.4億
摩通：當前政局難推「明日大嶼」 樓市泡沫擴大
摩通：當前政局難推「明日大嶼」 樓市泡沫擴大
承興上周暴跌 涉兩券商斬倉
承興上周暴跌 涉兩券商斬倉
示威持續 全年零售恐雙位數跌 零售協會促港府和平解決問題
示威持續 全年零售恐雙位數跌 零售協會促港府和平解決問題
周大福首季同店銷售 港澳跌內地升
周大福首季同店銷售 港澳跌內地升
Burberry近3月零售升 遊行影響港倒退
Burberry近3月零售升 遊行影響港倒退
華為支付錢包攻港 支援拍住賞銀聯卡
華為支付錢包攻港 支援拍住賞銀聯卡
港5月出口貨量跌4%
港5月出口貨量跌4%
小米5月派股ARK Trust 昨始披露
小米5月派股ARK Trust 昨始披露
澳門貴賓廳賭收急跌16% 10季最少 生意續流失海外
澳門貴賓廳賭收急跌16% 10季最少 生意續流失海外
惠譽：影子銀行違約趨增
惠譽：影子銀行違約趨增
fb：監管批准前 Libra不推出 稱無意與任何法定貨幣競爭
fb：監管批准前 Libra不推出 稱無意與任何法定貨幣競爭
737 MAX疑改標識 波音：無意改名
737 MAX疑改標識 波音：無意改名
張兆聰﹕奧園健康追落後 博見6元
張兆聰﹕奧園健康追落後 博見6元
沈華﹕美元資產有市 美匯大幅貶值機會微
沈華﹕美元資產有市 美匯大幅貶值機會微
植耀輝﹕華晨擬派特別息 只宜短線
植耀輝﹕華晨擬派特別息 只宜短線
技術取勝﹕中鐵6.35元阻力大
技術取勝﹕中鐵6.35元阻力大
茶記食物 港人最愛西多
茶記食物 港人最愛西多
恒大伙國企組智能充電公司
恒大伙國企組智能充電公司
劉思明﹕基建概念受捧 太航候低吸
劉思明﹕基建概念受捧 太航候低吸
周顯﹕辣招最益富二代
周顯﹕辣招最益富二代
湯文亮﹕明日大嶼 變明日大愚
湯文亮﹕明日大嶼 變明日大愚
陳德豪﹕百威上巿觸礁大巿成交萎縮 不利港交所
陳德豪﹕百威上巿觸礁大巿成交萎縮 不利港交所
維港灣樓王撻訂 買家損手200萬 代理指受社會氣氛影響 業主加價7%再放售
維港灣樓王撻訂 買家損手200萬 代理指受社會氣氛影響 業主加價7%再放售
東旭苑3房900萬 全港未補價居屋王
東旭苑3房900萬 全港未補價居屋王
朗濤最快本周開價 月內開售
朗濤最快本周開價 月內開售
周五截標啟德地 測量師調低估值一成
周五截標啟德地 測量師調低估值一成
交易廣場成交呎租200元破頂
交易廣場成交呎租200元破頂
「大灣區車位王」睇好佛山車位 過去3年倍升
「大灣區車位王」睇好佛山車位 過去3年倍升
道富：美未見衰退 續增持股票 中美陷「痛苦」協議 慎防談判破裂風險
道富：美未見衰退 續增持股票 中美陷「痛苦」協議 慎防談判破裂風險
霸菱：下半年看好消費股 增持內需股
霸菱：下半年看好消費股 增持內需股