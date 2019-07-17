摩通高盛富國季績佳 道指早段再創新高

已公布業績標普企業 逾85％勝預期

根據FactSet的數據，迄今只有約5％的標普500指數企業公布了次季業績，當中超過85％的盈利勝預期。最新數據顯示，美國消費穩固增長。6月零售銷售額按月增0.4%，較分析師預期高出0.3個百分點。剔除汽車、汽油、建築材料和飲食服務後，上月的核心零售銷售額按月增0.7%。消費增強可望抵消商業投資疲軟影響。分析認為，強勁的數據不會影響到市場對聯儲局本月底減息預期。

貿易緊張形勢及聯儲局預示減息，令部分大行客戶減少交易。高盛第二季利潤按年跌6％至24.2億美元，每股盈利5.81美元。上季整體收入按年跌近2%至94.6億美元。不過無論收入及盈利均已遠勝分析師預期。高盛表示，對上半年的業績感到鼓舞，並將繼續投資新業務。

美6月零售銷售增0.4% 高預期

由於利率產品和貨幣的收入「顯著降低」，且受到市場波動性低和客戶交易活動減少的影響，高盛上季固定收益、貨幣和商品（FICC）的淨收入只有14.7億美元，略遜於分析師預期。不過上季其股票交易收入比預期好。

受惠於稅務優惠及零售銀行業務增長，以資產計美國最大銀行摩通第二季的盈利和收入勝預期。上季摩通的利潤按年增16%至96.5億美元創新高，每股盈利2.82美元，高於分析師預計的2.5美元。第二季收入按年增4%至295.7億美元，略勝分析師預期。摩通稱，受惠於一次性的稅務審計方案，令摩通每股盈利提高23美仙。此外，摩通上季的固定收益交易業務收入按年增7%至36.9億美元，超出預期。不過上季股票交易業務收入按年跌12%至17.3億美元。 摩通警告，面對聯儲局減息，下半年貸款收入將會減少。摩通將全年淨利息收入（銀行利潤的主要驅動因素）預測下調5億美元，至575億美元。

（綜合報道）

[國際金融]