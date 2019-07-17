fb：監管批准前 Libra不推出 稱無意與任何法定貨幣競爭

美監管機構料審查逾1年

曾任PayPal總裁的馬庫斯，現掌管fb區塊鏈子公司Calibra。他昨認同聯儲局主席鮑威爾的意見，贊同Libra的審查過程需要耐性，不能倉卒推出。他表示，推出Libra的過程將會循開放的程序，一切受到規管和監督，「我期待這將成為金融科技史上，監管機構最廣泛、最嚴謹」的審查。他向國會保證，在完全釋除監管機構的疑慮、獲得相關部門的適當審批前，fb不會推出Libra。

總部設瑞士 遵守美國所有法例

馬庫斯又表示，Libra無意與任何法定貨幣競爭，為不妨礙傳統的貨幣政策，將與美國聯儲局及其他央行合作。他解釋，總部位於瑞士日內瓦的非牟利機構Libra協會，將負責Libra的營運。Libra協會將受瑞士政府監管，而該協會和Calibra數碼錢包都將遵守美國所有稅法、反洗錢法和反欺詐法。

參議員：fb醜聞多 不值信任

馬庫斯稱，已跟瑞士監管部門磋商，探討Libra協會的監管框架。Libra協會也打算向美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）註冊為一家貨幣服務公司。不過，由於跨境資金移動可能帶來洗錢等違法行為，美國監管部門對Libra抱有疑慮。美國財長梅努欽日前警告，Libra可能被用作洗黑錢工具，並指Libra距離獲審批還有很遠的路。

美國國會對Libra沒有直接的裁決權，但聽證會仍可能為後續的監管問題初步定調。參院銀行委員會的民主黨籍委員布朗（Sherrod Brown）昨日稱，fb的醜聞浪接浪，不值得信任，不應給fb用人們的銀行賬戶做試驗。他形容fb的計劃就像幼兒玩火柴，隨時燒了家園。主要加密貨幣價格昨日偏軟，比特幣價格昨繼續在1萬美元水平徘徊。此外，市場憂慮下一任英國首相將接受無協議「脫歐」，英鎊跌勢持續，兌美元昨低見1.24，為2017年4月以來最低。

（綜合報道）

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