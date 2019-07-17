經濟
國際金融
下一篇 上一篇

fb：監管批准前 Libra不推出 稱無意與任何法定貨幣競爭

【明報專訊】facebook（fb）副總裁馬庫斯（David Marcus）昨起一連兩日出席美國國會聽證會，向議員闡述加密貨幣Libra（天秤）項目的進展及其如何避免私隱外泄、確保金融交易安全等。他昨向參院銀行委員會表明，在獲監管部門批准前，fb不會推出Libra的金融服務。美國監管機構預期，對Libra的審查需1年以上。這意味fb原定明年上半年推出的加密貨幣服務可能推遲。

美監管機構料審查逾1年

曾任PayPal總裁的馬庫斯，現掌管fb區塊鏈子公司Calibra。他昨認同聯儲局主席鮑威爾的意見，贊同Libra的審查過程需要耐性，不能倉卒推出。他表示，推出Libra的過程將會循開放的程序，一切受到規管和監督，「我期待這將成為金融科技史上，監管機構最廣泛、最嚴謹」的審查。他向國會保證，在完全釋除監管機構的疑慮、獲得相關部門的適當審批前，fb不會推出Libra。

總部設瑞士 遵守美國所有法例

馬庫斯又表示，Libra無意與任何法定貨幣競爭，為不妨礙傳統的貨幣政策，將與美國聯儲局及其他央行合作。他解釋，總部位於瑞士日內瓦的非牟利機構Libra協會，將負責Libra的營運。Libra協會將受瑞士政府監管，而該協會和Calibra數碼錢包都將遵守美國所有稅法、反洗錢法和反欺詐法。

參議員：fb醜聞多 不值信任

馬庫斯稱，已跟瑞士監管部門磋商，探討Libra協會的監管框架。Libra協會也打算向美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）註冊為一家貨幣服務公司。不過，由於跨境資金移動可能帶來洗錢等違法行為，美國監管部門對Libra抱有疑慮。美國財長梅努欽日前警告，Libra可能被用作洗黑錢工具，並指Libra距離獲審批還有很遠的路。

美國國會對Libra沒有直接的裁決權，但聽證會仍可能為後續的監管問題初步定調。參院銀行委員會的民主黨籍委員布朗（Sherrod Brown）昨日稱，fb的醜聞浪接浪，不值得信任，不應給fb用人們的銀行賬戶做試驗。他形容fb的計劃就像幼兒玩火柴，隨時燒了家園。主要加密貨幣價格昨日偏軟，比特幣價格昨繼續在1萬美元水平徘徊。此外，市場憂慮下一任英國首相將接受無協議「脫歐」，英鎊跌勢持續，兌美元昨低見1.24，為2017年4月以來最低。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

耀才轟百威「有殺無賠」 累孖展客蝕息 百威稱符市場慣常操作 港交所研縮短IPO時間
耀才轟百威「有殺無賠」 累孖展客蝕息 百威稱符市場慣常操作 港交所研縮短IPO時間
李小加：國際投資者顧慮港局勢
李小加：國際投資者顧慮港局勢
貓紙刪「鎮壓」 發言時照講
貓紙刪「鎮壓」 發言時照講
阿里通過「1拆8」 回港上市近一步
阿里通過「1拆8」 回港上市近一步
招商蛇口旗下房託 擬赴港集資62.4億
招商蛇口旗下房託 擬赴港集資62.4億
摩通：當前政局難推「明日大嶼」 樓市泡沫擴大
摩通：當前政局難推「明日大嶼」 樓市泡沫擴大
承興上周暴跌 涉兩券商斬倉
承興上周暴跌 涉兩券商斬倉
示威持續 全年零售恐雙位數跌 零售協會促港府和平解決問題
示威持續 全年零售恐雙位數跌 零售協會促港府和平解決問題
周大福首季同店銷售 港澳跌內地升
周大福首季同店銷售 港澳跌內地升
Burberry近3月零售升 遊行影響港倒退
Burberry近3月零售升 遊行影響港倒退
華為支付錢包攻港 支援拍住賞銀聯卡
華為支付錢包攻港 支援拍住賞銀聯卡
港5月出口貨量跌4%
港5月出口貨量跌4%
小米5月派股ARK Trust 昨始披露
小米5月派股ARK Trust 昨始披露
澳門貴賓廳賭收急跌16% 10季最少 生意續流失海外
澳門貴賓廳賭收急跌16% 10季最少 生意續流失海外
惠譽：影子銀行違約趨增
惠譽：影子銀行違約趨增
摩通高盛富國季績佳 道指早段再創新高
摩通高盛富國季績佳 道指早段再創新高
737 MAX疑改標識 波音：無意改名
737 MAX疑改標識 波音：無意改名
張兆聰﹕奧園健康追落後 博見6元
張兆聰﹕奧園健康追落後 博見6元
沈華﹕美元資產有市 美匯大幅貶值機會微
沈華﹕美元資產有市 美匯大幅貶值機會微
植耀輝﹕華晨擬派特別息 只宜短線
植耀輝﹕華晨擬派特別息 只宜短線
技術取勝﹕中鐵6.35元阻力大
技術取勝﹕中鐵6.35元阻力大
茶記食物 港人最愛西多
茶記食物 港人最愛西多
恒大伙國企組智能充電公司
恒大伙國企組智能充電公司
劉思明﹕基建概念受捧 太航候低吸
劉思明﹕基建概念受捧 太航候低吸
周顯﹕辣招最益富二代
周顯﹕辣招最益富二代
湯文亮﹕明日大嶼 變明日大愚
湯文亮﹕明日大嶼 變明日大愚
陳德豪﹕百威上巿觸礁大巿成交萎縮 不利港交所
陳德豪﹕百威上巿觸礁大巿成交萎縮 不利港交所
維港灣樓王撻訂 買家損手200萬 代理指受社會氣氛影響 業主加價7%再放售
維港灣樓王撻訂 買家損手200萬 代理指受社會氣氛影響 業主加價7%再放售
東旭苑3房900萬 全港未補價居屋王
東旭苑3房900萬 全港未補價居屋王
朗濤最快本周開價 月內開售
朗濤最快本周開價 月內開售
周五截標啟德地 測量師調低估值一成
周五截標啟德地 測量師調低估值一成
交易廣場成交呎租200元破頂
交易廣場成交呎租200元破頂
「大灣區車位王」睇好佛山車位 過去3年倍升
「大灣區車位王」睇好佛山車位 過去3年倍升
道富：美未見衰退 續增持股票 中美陷「痛苦」協議 慎防談判破裂風險
道富：美未見衰退 續增持股票 中美陷「痛苦」協議 慎防談判破裂風險
霸菱：下半年看好消費股 增持內需股
霸菱：下半年看好消費股 增持內需股