經濟
下一篇 上一篇

澳門貴賓廳賭收急跌16% 10季最少 生意續流失海外

【明報專訊】市場近期有消息指出，澳門貴賓廳生意進一步流失至海外，澳門博彩監察協調局（博監局）公布最新數據顯示，貴賓博彩收入在季內只有346.16億元（澳門元，下同），按季跌6.97%，按年則跌15.64%，並且按季連跌兩季，亦為過去10個季度以來，收入最少的一季。貴賓博彩佔總博彩收入佔比降至47.19%。

明報記者 陳偉燊

數據進一步顯示，撇除角子機部分，澳門的娛樂場中場收入，在第二季達到350.13億元，雖然按季減少0.9%，但是按年則增長21.29%。中場業務佔澳門博彩業總收入佔比達47.73%。博監局長陳達夫昨天在澳門接受電子媒體訪問時指，現正草擬修訂規管博彩中介人法案，修法方向是提出更嚴格要求，包括在保證金和資本等數據，並會適時向傳媒公布。他又指出，現時有2至3間娛樂場正在初步測試人臉識別系統，日後如成功推出，亦只會在小範圍內運用。

大行看好暑期濠賭股收入

另外野村及銀河聯昌分別預期7月份的博彩收入按年增長5%及3%，銀河聯昌估計，7月份的博彩收入可以達到261億元。在大行看好暑假期間博彩收入下，濠賭股股價昨日表現向好，升幅最厲害的是新濠國際（0200），收報21元，升4.48%（見表）。

瑞信的研究報告指出，利用網絡作視像博彩，主要對柬埔寨西哈努克城及菲律賓的博彩收入貢獻最大，分別佔兩地區的博彩收入高達15%及50%至60%，約為澳門博彩市場的規模15%至20%。該行估計，若當中有三分之一原已流失至視像博彩的收入重返澳門，將為澳門博彩市場帶來5%至7%收入增幅。

何超瓊：續賭牌要講需求

此外，賭王何鴻燊的女兒何超瓊接受葡新社訪問時表示，若澳門重續賭牌，需要講究符合市場的需要，以及能夠為澳門額外帶來什麼，而非單單討論發多少牌。她認為，現有經營者自賭權開放後，已經投入大量資源，亦累積相當經驗，因此應該繼續保留下去，否則突然將事情停頓下來，新來者不見得會比原有的好。她亦不太相信，美資賭牌會受到中美貿易戰所帶來的威脅。至於霍、何兩家在澳門旅遊娛樂公司組成的股東聯盟，她指出，這是因應原有架構未能夠幫助澳門博彩（0880）有效管理，因此需要為重續賭牌作出準備。

相關字詞﹕何超瓊 何鴻燊 銀河聯昌 野村 博彩監察協調局

上 / 下一篇新聞

耀才轟百威「有殺無賠」 累孖展客蝕息 百威稱符市場慣常操作 港交所研縮短IPO時間
耀才轟百威「有殺無賠」 累孖展客蝕息 百威稱符市場慣常操作 港交所研縮短IPO時間
李小加：國際投資者顧慮港局勢
李小加：國際投資者顧慮港局勢
貓紙刪「鎮壓」 發言時照講
貓紙刪「鎮壓」 發言時照講
阿里通過「1拆8」 回港上市近一步
阿里通過「1拆8」 回港上市近一步
招商蛇口旗下房託 擬赴港集資62.4億
招商蛇口旗下房託 擬赴港集資62.4億
摩通：當前政局難推「明日大嶼」 樓市泡沫擴大
摩通：當前政局難推「明日大嶼」 樓市泡沫擴大
承興上周暴跌 涉兩券商斬倉
承興上周暴跌 涉兩券商斬倉
示威持續 全年零售恐雙位數跌 零售協會促港府和平解決問題
示威持續 全年零售恐雙位數跌 零售協會促港府和平解決問題
周大福首季同店銷售 港澳跌內地升
周大福首季同店銷售 港澳跌內地升
Burberry近3月零售升 遊行影響港倒退
Burberry近3月零售升 遊行影響港倒退
華為支付錢包攻港 支援拍住賞銀聯卡
華為支付錢包攻港 支援拍住賞銀聯卡
港5月出口貨量跌4%
港5月出口貨量跌4%
小米5月派股ARK Trust 昨始披露
小米5月派股ARK Trust 昨始披露
惠譽：影子銀行違約趨增
惠譽：影子銀行違約趨增
fb：監管批准前 Libra不推出 稱無意與任何法定貨幣競爭
fb：監管批准前 Libra不推出 稱無意與任何法定貨幣競爭
摩通高盛富國季績佳 道指早段再創新高
摩通高盛富國季績佳 道指早段再創新高
737 MAX疑改標識 波音：無意改名
737 MAX疑改標識 波音：無意改名
張兆聰﹕奧園健康追落後 博見6元
張兆聰﹕奧園健康追落後 博見6元
沈華﹕美元資產有市 美匯大幅貶值機會微
沈華﹕美元資產有市 美匯大幅貶值機會微
植耀輝﹕華晨擬派特別息 只宜短線
植耀輝﹕華晨擬派特別息 只宜短線
技術取勝﹕中鐵6.35元阻力大
技術取勝﹕中鐵6.35元阻力大
茶記食物 港人最愛西多
茶記食物 港人最愛西多
恒大伙國企組智能充電公司
恒大伙國企組智能充電公司
劉思明﹕基建概念受捧 太航候低吸
劉思明﹕基建概念受捧 太航候低吸
周顯﹕辣招最益富二代
周顯﹕辣招最益富二代
湯文亮﹕明日大嶼 變明日大愚
湯文亮﹕明日大嶼 變明日大愚
陳德豪﹕百威上巿觸礁大巿成交萎縮 不利港交所
陳德豪﹕百威上巿觸礁大巿成交萎縮 不利港交所
維港灣樓王撻訂 買家損手200萬 代理指受社會氣氛影響 業主加價7%再放售
維港灣樓王撻訂 買家損手200萬 代理指受社會氣氛影響 業主加價7%再放售
東旭苑3房900萬 全港未補價居屋王
東旭苑3房900萬 全港未補價居屋王
朗濤最快本周開價 月內開售
朗濤最快本周開價 月內開售
周五截標啟德地 測量師調低估值一成
周五截標啟德地 測量師調低估值一成
交易廣場成交呎租200元破頂
交易廣場成交呎租200元破頂
「大灣區車位王」睇好佛山車位 過去3年倍升
「大灣區車位王」睇好佛山車位 過去3年倍升
道富：美未見衰退 續增持股票 中美陷「痛苦」協議 慎防談判破裂風險
道富：美未見衰退 續增持股票 中美陷「痛苦」協議 慎防談判破裂風險
霸菱：下半年看好消費股 增持內需股
霸菱：下半年看好消費股 增持內需股