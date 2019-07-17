澳門貴賓廳賭收急跌16% 10季最少 生意續流失海外

明報記者 陳偉燊

數據進一步顯示，撇除角子機部分，澳門的娛樂場中場收入，在第二季達到350.13億元，雖然按季減少0.9%，但是按年則增長21.29%。中場業務佔澳門博彩業總收入佔比達47.73%。博監局長陳達夫昨天在澳門接受電子媒體訪問時指，現正草擬修訂規管博彩中介人法案，修法方向是提出更嚴格要求，包括在保證金和資本等數據，並會適時向傳媒公布。他又指出，現時有2至3間娛樂場正在初步測試人臉識別系統，日後如成功推出，亦只會在小範圍內運用。

大行看好暑期濠賭股收入

另外野村及銀河聯昌分別預期7月份的博彩收入按年增長5%及3%，銀河聯昌估計，7月份的博彩收入可以達到261億元。在大行看好暑假期間博彩收入下，濠賭股股價昨日表現向好，升幅最厲害的是新濠國際（0200），收報21元，升4.48%（見表）。

瑞信的研究報告指出，利用網絡作視像博彩，主要對柬埔寨西哈努克城及菲律賓的博彩收入貢獻最大，分別佔兩地區的博彩收入高達15%及50%至60%，約為澳門博彩市場的規模15%至20%。該行估計，若當中有三分之一原已流失至視像博彩的收入重返澳門，將為澳門博彩市場帶來5%至7%收入增幅。

何超瓊：續賭牌要講需求

此外，賭王何鴻燊的女兒何超瓊接受葡新社訪問時表示，若澳門重續賭牌，需要講究符合市場的需要，以及能夠為澳門額外帶來什麼，而非單單討論發多少牌。她認為，現有經營者自賭權開放後，已經投入大量資源，亦累積相當經驗，因此應該繼續保留下去，否則突然將事情停頓下來，新來者不見得會比原有的好。她亦不太相信，美資賭牌會受到中美貿易戰所帶來的威脅。至於霍、何兩家在澳門旅遊娛樂公司組成的股東聯盟，她指出，這是因應原有架構未能夠幫助澳門博彩（0880）有效管理，因此需要為重續賭牌作出準備。