華為支付錢包攻港 支援拍住賞銀聯卡

覆蓋一田7-11萬寧等

據了解，現時約12款華為手機支援Huawei Pay，包括華為P30及Mate 20，現時Huawei Pay覆蓋一田超市、7-11便利店、萬寧、翠華餐廳等。

指定型號的手機用戶下載「華為錢包」後，再將Tap & Go「拍住賞」銀聯卡加入錢包，即可以開通服務。支付時，用戶毋須解鎖屏幕或上網，將手機機背靠近支援銀聯閃付的支付讀卡器，經過指紋驗證，即可完成付款程序。

另外，昨日優品360（2360）與微信支付簽署合作協議，包括推出兩個微信小程式，以及合作發展首間微信支付智慧手信店，該店位於尖東新文華中心地下，投資額約40萬元，公司行政總裁許志群表示，日後全線分店亦會接入微信支付。

優品360拓微信支付智慧店

據了解，客人需要在微信內開啟「優品掃碼購」小程式，自行掃描產品條碼及付款，離開前在「快速通道」讓店員核對訂單及產品，每次最多只可購買20件產品。

全球最大廣告集團之一GroupM及本地電子商務公司Tofugear日前分別發布有關香港流動支付調查報告，調查顯示，每個流動支付用戶平均會有3個電子錢包，而AlipayHK為港人最常用電子錢包及首選流動支付工具。