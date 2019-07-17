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周大福首季同店銷售 港澳跌內地升

【明報專訊】珠寶股周大福（1929）公布截至6月底止2020財年首季港澳同店銷售按年跌11%，同店銷量按年跌14%；內地同店銷售則按年增加11%，同店銷量按年跌3%。

零售值方面，港澳按年跌6%，內地則增24%。集團指，香港同店受到高基數及宏觀環境不明朗令消費氣氛審慎影響，因而錄得跌幅，內地則保持增長趨勢。在2019財年首季，周大福港澳同店銷售增長26%，內地則升4%。

受高基數及宏觀環境影響

按產品劃分的同店銷售增長，港澳的珠寶鑲嵌首飾同店銷售跌16%，黃金跌13%，內地珠寶鑲嵌首飾同店銷售升8%，黃金升12%。集團指，港澳珠寶鑲嵌首飾同店銷售跌16%，是由於消費者抑制消費所致。

內地珠寶鑲嵌首飾的2020財年首季同店平均售價為6200元，較2019財政年度首季為6500元；港澳珠寶鑲嵌首飾的2020財年首季同店平均售價則為10,100元，2019財年首季為11,000元。

內地淨開設115個零售點

零售點方面，集團在港澳及其他市場開設3個周大福珠寶零售點，分別位於新加坡、韓國、菲律賓，於台灣則關閉了4個HOF（HEARTS ON FIRE）零售點。首季在內地淨開設115個零售點，包括淨開設113個周大福珠寶零售點，當中18個為直營、95個為加盟。截至今年6月底，周大福共有3248個零售點。

周大福昨日股價收市升1.28%，收報8.73元。

相關字詞﹕珠寶首飾 黃金 同店銷售 周大福

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