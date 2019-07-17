示威持續 全年零售恐雙位數跌 零售協會促港府和平解決問題

明報記者 蕭嘉聰

零售協會於5月仍維持全年低單位數增長的預測，惟該會昨日發聲明指出，大部分會員表示，6月至7月首周營業額平均錄單位數至雙位數跌幅。7至8月將是零售業傳統暑假銷售旺季，但近日大型遊行活動蔓延至各區，會員預計生意將大受影響，料有雙位數跌幅，如情况持續，將修訂全年整體銷售額預測為雙位數負增長。協會續稱，大型遊行活動令個別店舖暫停營業，除了公司受壓，亦影響員工收入，事件會打擊本港作為安全城市、美食之都以及購物天堂的國際形象。

周生生：社會氣氛影響更大

零售協會呼籲，僱主與僱員應保持緊密溝通，面對特殊情况應以僱員安全為最重要考慮，冀政府早日和平解決問題，使社會秩序重回正軌。

周生生（0116）大中華營運總經理劉克斌坦言，業界難以預計7月表現，不過受示威行動影響，公司6月生意額已跌10%，情况將蔓延至7月，預計或按年跌逾一成。他又稱，今次的影響不是來自示威活動當日「拉閘數個小時」，而是社會氣氛影響本地及內地客人的消費意欲。購買日常佩戴飾品的客人，自6月下旬已見減少，現時的客人大多有實際需求，例如婚嫁等。他相信，公司內地業務不受影響，預計部分內地顧客，已改為在內地消費。

除了周生生，化妝品股莎莎（0178）及卓悅（0653）均指出，6月發生的示威活動或者社會動盪，拖累銷售表現。奢侈品牌Burberry透露，示威活動令香港分店銷售略為下跌，但對集團整體影響不明顯（not material at group level）。

優品：短暫停業無礙下半年增長

有民生消費類型的商戶則認為，示威對生意影響不大。優品360（2360）行政總裁許志群昨日出席活動後指出，近日部分店舖所在地區出現示威活動，例如上水、沙田，人多時會短暫停業數小時，不過未見有很大影響，公司首季（4月至6月）生意仍有增長。他又有信心，下半年零售表現可繼續增長，認為示威影響不會太快浮現。

內地客消費弱 6月旅行團仍增23%

雖然商戶認為內地消費力減弱，不過旅遊業議會指出，今年6月有5641個內地旅行團來港，較去年同期增加約23%，以上半年計，則有3.9萬個內地旅遊團來港，按年增加約34%。旅議會仍在統計7月初的數據，暫未有資料。