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摩通：當前政局難推「明日大嶼」 樓市泡沫擴大

【明報專訊】香港政治紛爭遲遲未解決，摩根大通香港股票及亞洲地產研究主管梁啟棠昨日發表報告，以「明日之前」（The Days before Tomorrow）為題，指政治氣候將令政府短期無法推動「明日大嶼」及農地置換等措施，在供應短缺的預期下，樓市泡沫將愈來愈大，該行維持今年樓價升10％的預測。

報告指出，近日香港出現3場大型遊行，接着有連串地區示威活動，當前社會運動的影響可能比示威造成的短期交通混亂更大。雖然對於如何恢復社會穩定，現時已有不同的建議，但無論是哪一個方案，政府短期內都很難再推動任何新的經濟政策，以避免在立法會討論政治敏感的議案。

供應短缺 料今年樓價將升10％

該行預測住宅價格將會進一步上升，今年將升10％。社會的不穩定會最終導致經濟信心下滑，從而有可能使資金外流，但即使如此，只有高端住宅才較受影響。該行看好新世界（0017）及會德豐（0020），主要因為負債狀况良好及新盤推售成功。

報告又指出，一旦樓市泡沫繼續增大，本地零售消費將受影響。自2009年樓市上升周期開始，香港家庭的可支配收入（即撇除稅項及住房開支）比例由60％至65％，下跌至今年首季的50％至55％（見圖），樓價進一步上升將導致本地消費進一步收縮。

拖累本地消費進一步收縮

地產股昨日普遍跟隨大市微升，新世界及會德豐分別升0.8％及1.5％，長實（1113）、新鴻基地產（0016）及信置（0083）分別升0.3％至0.4％。

港股昨日表現繼續牛皮，窄幅變動且成交疏落。恒指收報28,619點，升64點，全日高低波幅僅145點，主板成交跌至656億元。國指升26點至10,865點。儘管恒指出現5連升，但已連續9個交易日成交不足800億元，連日牛皮市令保歷加通道愈來愈窄。重磅股均表現淡靜，騰訊（0700）升0.5％，匯控（0005）升0.15％，友邦（1299）跌0.4％。

港股連續9交易日成交不足800億

信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉指出，第三季看好債券，股票配置僅為中性，股市當中看好美國多於亞洲及中港市場。她認為貿易戰需要關注，但最大的風險因素是環球央行貨幣政策不夠寬鬆令市場失望。

相關字詞﹕恒指 地產股 樓市 明日大嶼 摩根大通 梁啟棠

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