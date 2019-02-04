耀才轟百威「有殺無賠」 累孖展客蝕息 百威稱符市場慣常操作 港交所研縮短IPO時間

明報記者 馬迪帆

百威早前宣布將於今天之前退款，即投資者最多蝕6日息，以耀才3.88厘息率計，若貸款額為100萬元，蝕638元利息（見表）。

百威凍資逾380億 散戶借百萬蝕息638元

耀才的聲明稱，百威於IPO期間，公眾認購部分至少凍資達380億元，此筆資金如以一周銀行同業拆息計算，百威料可收取2至3厘高息。耀才稱現時港交所上市機制存在漏洞，未能完全保障一眾投資者利益，希望港交所可修改條例，若公司擱置上市，需賠償投資者孖展利息。耀才促請港交所及證監會主持公道。百威亞太發言人昨晚回應說，招股申請表格已明確表示，退款將不計利息退還，這亦符合市場的慣常操作。港交所及證監會發言人則不予置評。

耀才：上市機制存漏洞 新股擱置應賠息

港交所有意縮短新股招股至掛牌交易的天數。李小加年初在瑞士達沃斯世界經濟論壇逼表示，正研究「T+3」制度，今年4月對無紙證券市場諮詢結束後，他又指希望可從頭建立新機制，把IPO時間縮短至「T+1」。李小加昨天在其他新股的上市儀式後表示，現時未有見到「T+5」制度對新股上市有影響，但他指正尋求改進新股認購制度，主要思路仍為令散戶毋須提前付出真金白銀，可與機構投資者同步繳款，惟制度修改過程中，需平衡機構投資者與散戶之間的利益。

李小加：冀讓散戶機構投資者同步繳款

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬接受本報查詢時指出，若新股認購制度可縮短至「T+1」，投資者將十分歡迎，但理解港交所同時要平衡銀行利息收入的利益。他指現時無論「T+5」或「T+1」，相信投資者都願意接受，最重要是可以「抽到飛」，繳付時間便沒問題。相反若投資者因公司未能上市而損失孖展息，則很有問題。

李小加對於百威亞太上市計劃告吹表示失望，但他表示，上市是發行機構與投資者的博弈，相信百威今次作出合理選擇，他亦尊重百威決定。他強調，百威上市計劃取消為個別事件，相信與本港新股市場無關，下半年新股市場將依然強勁。李小加指香港市場為「中間性的國際市場」，兼具中國元素及國際元素，相信未來仍具獨特吸引力，又指香港市場「見過大世面」，面對今次上市失敗，將以平常心對待。