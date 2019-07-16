黃竹坑盛德工廈22億放售

戴德梁行香港資本市場部執行董事葉健均表示，近年在活化工廈政策下，不少資深投資者相繼購入工廈物業，作活化改裝或重建後再分拆出售，預計在多項新型商廈及酒店落成後，黃竹坑必將迅速崛起成為新文化商貿圈。

近年都有不少投資者在黃竹坑一帶入市工廈，一向鍾情物業投資的「娛圈富婆」關之琳，去年去年4月以5100萬元購入香華工業大廈13樓全層，物業面積7226方呎，呎價7058元，到今年4月，再以7000萬元購入同廈面積相同的14樓全層，呎價9687元，物業事隔剛好一年，已升值37%。

石門京瑞廣場2期兩伙 叫價2773萬

此外，中原（工商舖）分區營業董事葉宇政表示，沙田石門京瑞廣場2期9樓有兩伙現正放售，其中一個為9樓K室，面積1560方呎，意向價約1840萬元，呎價約11,800元，該單位現時市值呎租約32至35元，按此計算，租金回報可逾3厘。同層E室，面積747方呎，以約933萬元放售，呎價約12,500元。