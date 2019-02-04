GRAND MONTARA兩伙撻訂貨加價最多7%重推

上述GRAND MONTARA撻訂戶為1A座27樓B室、1B座30樓E室，實用面積分別760和715方呎，6月底原以1030.6萬及988.3萬元售出，買家早前撻訂料遭沒收5%訂金各涉51萬及49萬元。會德豐昨日將單位定價修改至1406.7萬和1317.1萬元，加幅分別5.8%和7.3%，但維持最高22.5%折扣，折實價為1090.1萬元（折實實呎14,345元）、1020.7萬元（折實實呎14,276元），安排周五發售。

GRAND YOHO特色戶2495萬今年新高

朗濤開售在即，新地（0016）白石角雲滙，最新透過招標售出7座17樓A3室，實用面積777方呎，成交價1515.2萬元、實呎1.95萬元；支付條款顯示，買家最多獲7%回贈涉106萬元，即單位實際價錢降至1409萬元，呎價1.81萬元。

新地同系元朗GRAND YOHO一期，亦透過招標以2494.7萬元，售出第9座51樓B室特色戶，單位實用面積983方呎，另98方呎平台和716方呎天台，實呎25,378元，相關成交價為項目今年新高紀錄；支付條款顯示，買家最多獲8.975%回贈涉約223萬元。另南豐筲箕灣已屆現樓的香島，推出3座31樓實用面積1960方呎C室，於周五早上10時至11時招標；項目現餘11伙特色戶待售。