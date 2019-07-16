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新地置地石湖圍補地價21億 呎價4316元

【明報專訊】作為新界農地儲備最多的發展商之一，新地（0016）不足一年先後完成3項補地價項目，涉資約43.7億元，合共可建近100萬方呎樓面，最新一個是與置地合作的元朗牛潭尾石湖圍項目，補地價金額達21億元，為今年市場上最大宗的補地價個案。

今年最大宗補地價個案

據地政總署最新資料顯示，新地及置地旗下的元朗牛潭尾石湖圍項目，5月份已達成補地價協議，涉及21億元，項目地盤面積120萬方呎，最高可建樓面約48.65萬方呎，每方呎樓面補地價約4316元，項目最高可建3層，高度不超過10.45米。

上述石湖圍項目規模龐大，且鄰近同由新地發展的加州花園及加州豪園，市場預計，有機會成為加州花園翻版。

不足一年3補地價涉近百萬呎

事實上，新地近年補地價頻仍，對上一次為去年12月，新地與長實（1113）合作發展的屯門小秀村項目完成補地價，補地價金額達17.3175億元，地皮面積26.69萬方呎，以總發展樓面34.7萬方呎計，每方呎樓面補地價約4990元，項目料提供573個住宅單位，為去年最大宗換地個案。

去年10月，新地亦就古洞南丈量約份第92約多幅地段完成補地價，地盤佔地40.43萬方呎，涉及樓面面積16.17萬方呎，以補地價金額5.35億元計，每方呎樓面補價約3309元。總計上述3個項目，新地在不足一年內已完成3宗補地價協議，總金額約43.7億元，可建樓面接近100萬方呎。

次季補地價34億 3季最少

另地政總署亦公布，今年次季補地價金額錄逾33.76億元，較首季的逾80.59億元下跌約58.1%，並為3個季度最少。

今年次季共有13宗契約修訂及1宗換地個案完成註冊，當中有8個地段以私人協約方式批出，其中一幅位於大角嘴，批予市建局作住宅發展用途；一幅位於西營盤，批作學生及職員宿舍發展用途；一幅位於石澳，批作花園用途；其餘5幅批予房委會作居屋或公營房屋發展用地。

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