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雅濤閣銀主盤連車位 叫價1134萬挑戰紀錄

【明報專訊】居屋造價屢創新高，業主叫價亦非常驚人。香港仔居屋雅濤閣新近日有銀主盤連車位，於自由市場以1134萬元放售，挑戰居屋造價紀錄。市場消息稱，雅濤閣2座低層D室，實用面積576方呎，最新由銀主開價1134萬元連車位放售，實呎19,688元。

資料顯示，現時居屋最高造價為旺角富榮花園17座中層A室，曾於去年7月於自由市場以1065萬元沽出，實呎17,990元。即是次銀主盤叫價較現時居屋最高價再高出69萬或約6%，上述雅濤閣放盤單位原業主，於2015年以490萬元（已補地價）購入單位及30萬元購入車位，現時放售價較4年前買入價高出614萬元，或1.18倍。

寶盈兩房700萬創屋苑同類新高

新界方面，將軍澳寶盈花園亦錄得一宗高價成交。世紀21分行經理魏仕良表示，寶盈花園2座高層B室，實用面積484方呎，屬2房2廳間隔，於自由市場以700萬元獲區內買家承接，實呎14,463元，成交價為屋苑兩房同類新高。原業主2011年3月278萬元（已補地價）購入，持貨8年，帳面獲利422萬元或1.5倍。

欣盛苑兩房458萬沽實呎11421元

另外，利嘉閣經理陳志偉表示，粉嶺居屋欣盛苑欣秀閣中層5室，實用面積約401方呎，屬兩房間隔，以458萬元於自由市場易手，實呎11,421元。

原業主於1993年10月以51.41萬元（未補地價）購入，持貨約26年，料扣除補價後仍獲利不俗。

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