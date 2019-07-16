灝景灣實呎逼2萬 青衣兩房樓王 菁雋向隅客入市豐景園 原業主持貨3年升值六成

明報記者 張允亭

青衣指標屋苑灝景灣，於過去周末接連錄得兩宗成交。中原分行區域營業經理陳輝麟表示，灝景灣11座高層C室，實用面積503方呎，兩房間隔，以986萬元易手，實呎19,602元，不但呎價創屋苑新高，亦榮登青衣兩房樓王寶座。資料顯示，屋苑呎價對上舊紀錄為7座中層A室，實用面積856方呎，曾於上月中以1668萬元售出，實呎19,486元，即屋苑呎價一個月內兩度破頂。原業主2012年8月563萬元購入，帳面獲利423萬元或75%。

青怡實呎首破1.8萬元

與此同時，同區青怡花園亦錄得實呎首破1.8萬元成交。陳續稱，青怡花園3座高層F室，實用面積343方呎，兩房間隔，新以620萬元易手，成交價為屋苑兩房戶新高，實呎18,076元，更創屋苑新高紀錄。

原業主2014年1月355萬元購入，帳面獲利265萬元或75%。

峻瀅兩房778萬破頂

除了青衣外，其他地區亦錄高價成交。將軍澳峻瀅亦錄得一宗兩房新高價成交。中原高級分區營業董事伍錦基表示，峻瀅3座中層F室，實用面積498方呎，兩房間隔，新近以778萬元易手，實呎15,622元，成交價創屋苑兩房戶新高。原業主於2015年2月以490萬元購入單位，持貨4年，帳面獲利288萬元，物業升值約59%。

天晉兩房破千萬 3年升近五成

另同區天晉新近錄得一宗額印鬆綁易手勁賺個案。利嘉閣分行經理黃金欽表示，天晉6座高層E室，實用面積538方呎，兩房間隔，1076萬元售出，實呎20,000元。原業主於2016年7月以720萬元購入單位，持貨剛滿3年，帳面獲利356萬元或49%。

另一方面，屯門「龍牀盤」菁雋於剛過去周日推售344伙接近沽清，有向隅客轉投至同區二手市場。市場消息指，屯門豐景園1座低層3室，實用面積391方呎，屬兩房間隔，新近以523萬元獲菁雋向隅客承接，實呎13,376元。原業主2016年5月318萬元購入，持貨3年，帳面獲利205萬元或64%。