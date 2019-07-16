湯文亮﹕百威亞太上市「撤回」 代表仍有機會重來

壽終正寢更決絕 除非林鄭食言

我對於示威人士不肯接受「壽終正寢」，堅持要用撤回亦有多少奇怪，但有律師話「壽終正寢」可以隨時復活，林鄭如果見到局勢稍為平靜，立刻指示立法會恢復二讀三讀，只需一日就可以通過；如果林鄭真的是這樣做的話，肯定誠信盡失，屆時我陪埋大家一齊上街。如果用撤回，就算法例要重推，都要從首讀開始，我唔知道律師的說話是不是真的，或者他欺我不懂法律，但無論如何，我始終認為「壽終正寢」比「撤回」更有確定性，除非林鄭食言。

今個星期，我相信最閉翳的人應該是港交所（0388）行政總裁李小加，百威亞太（1876）臨門一腳居然撻Q，綠色通道又被封閉，港股每日成交金額不足600億元，本來百威亞太上市，可以替港股打一支強心針，但百威亞太撻Q，李小加相當頭痛。我認為李小加又毋須介懷，今次百威亞太只是撤回，隨時可以再上市，如果用「壽終正寢」就大鑊了，表示百威亞太以後不會在香港上市。

我唔知道律師對這方面有什麼解釋，但「壽終正寢」始終比撤回強烈得多，亦有人話，點解林鄭不順應民意，簡單用撤回便可以冷卻這幾日的示威，我都唔知怎樣解釋，如果用撤回之後，香港政府稍後重啓，唔通又要示威。不過，有醫生同我講，《逃犯條例》修訂根本未出世，又怎可以用「壽終正寢」，所以用撤回是合情合理，咁簡單的事，點解我諗唔到。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]