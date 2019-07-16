銀聯籲引新積金助自製長糧 提取投資組合債息股息 不動本金

銀聯信託董事總經理劉嘉時表示，自己都是選擇高風險強積金計劃以作為長遠退休部署，強積金「可扣稅自願性供款」推出後，客戶都是偏向選擇高風險基金，因為平均成本法以降波動。

銀聯：冀客戶退休後獲穩定派息

當強積金推出以來，強積金基金選擇不夠多元化，現時與積金局討論會否引入一些新基金，從而幫助準退休人士可以在其退休後，強積金旗下基金仍然可以派息及抗通脹。

BCT銀聯集團首席業務總監李德麟表示，現正與政府磋商，希望可以放寬引入新類別基金指引，以助準退休人士在退休後仍可以透過基金獲取穩定派息。

晨星亞洲發表報告指，退休保障計劃分兩部分，首先是如何累積足夠的退休金，然後是退休後提取資金的規則。關於提取資金，退休人士應考慮兩個問題。（1）能否接受提取金額變動？可接受怎樣的幅度？（2）投資者的收入來源是甚麼？

退休人士考慮是自己偏好固定或變動的提取金額？還是兩者混合？固定金額策略方面，投資者會在退休第一年提取投資組合中某個比例的金額，然後於接下來的年度按照通脹率調整。假設閣下的投資組合價值156萬元，在第一年提取4%資金（即62,400元），第二年所提取的金額便是64,272元（62,400加上3%的通脹調整金額）；其優點是提取金額穩定，與退休前的估算較為接近。不過，對市場走勢不敏感，如在市場低落時提取過多資金，投資組合難以在市場復蘇時反彈。

混合提取策略較難執行

此外，投資者每年提取預設比例的資產。假設準退休人士的投資組合156萬元，設定比率為4%，你可在第一年提取的62,400元。若投資組合的價值升至175.5萬元，提取的金額會增加至70,200元。其優點是與投資組合價值及市場表現相關性較大，對市場狀况敏感的提取策略通常較具持續性。當然，浮動的提取金額未必符合部分退休人士的生活形態，由價值逐漸下降的投資組合提取固定比例的金額，可能會令某些年度資金短缺。

最理想是混合提取策略，提取金額相對穩定，對市場亦有一定敏感性。此策略有許多不同做法，如T. Rowe Price在一篇研究報告中所提出的方法，就是在退休始初數年提取相對固定的金額，但不會作通脹調整。另外，知名理財顧問Jonathan Guyton與William Klinger亦提出過另一策略，投資者可以設定固定的提取比率，但同時亦會設定提取金額絕對值的上下限，最大優點是可以提供相對穩定的現金流，亦與投資組合價值有一定相關性。但相信香港或環球都較難理解和執行。

晨星亞洲：股息資本收益宜再投資

退休人士由於沒有穩定收入，若可以自製長俸實為最理想，例如，提取投資組合所賺取的債券利息與股息。這便是BCT銀聯向政府建議引入相關基金，同時，確保強積金會員不會動用到本金。不過，在利率較低時，退休人士只能使用較小資金，或將資產轉向高回報、高風險的投資；相對於強調「總回報」的投資組合，着重投資於收息股票或債券的投資組合，其資產分配可能較為集中。

晨星亞洲亦提到將長期增長率盡量放大，將所有股息與資本收益再投資，並定期再平衡投資組合。相對入息型投資組合，總回報投資組合在資產配置上會較為分散；定期再平衡資產有助改善投資組合的風險與回報狀况。不過，退休人士進行資產再平衡可能會使短期內的提取金額不足以應付生活開支。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 理財專題]